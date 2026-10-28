Nissan подготовил концепты Sentra Spec-V, Datsun S30 и трековую версию спорткара Z

Совсем скоро, 3 ноября 2026 года, свои двери откроет международная выставка SEMA, которая ежегодно собирает автопроизводителей в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Свою лепту готовится внести и японский бренд Nissan, который сегодня показал трио спортивных концептов, подготовленных к участию в выставке в качестве экспонатов. Одним из них станет Sentra Spec-V.

На фото: концепт Nissan Sentra Spec-V 1 / 3 На фото: концепт Nissan Sentra Spec-V 2 / 3 На фото: концепт Nissan Sentra Spec-V 3 / 3

Шоу-кар Nissan Sentra Spec-V призван отдать дань уважения спортивному автомобилю Sentra SE-R, который 35 лет назад появился в Северной Америке, а также его поклонникам. Нынешний концепт базируется на стандартном актуальном седане девятой по счёту генерации, который был представлен осенью 2025-го.

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В списке отличий концепта числится оригинальный обвес, включающий в себя большой сплиттер в нижней части переднего бампера, боковые юбки и массивный диффузор, выполненные из чёрного глянцевого пластика с красными вставками. Sentra Spec-V снабдили также капотом с дополнительными воздуховодами, большим антикрылом R35 GT‑R Nismo на корме и боковым выпускным патрубком.

Ещё концептуальному спорткару положены 19-дюймовые колёсные диски Nismo LM‑RS1, обутые в комплект шин Yokohama Advan Neova AD09 (265/35R19), пересмотренные амортизаторы и иные койловеры, а также модернизированные тормоза R35 GT‑R Nismo с шестипоршневыми суппортами Brembo спереди (диаметр – 390 мм) и четырёхпоршневыми – сзади (380 мм).

В салоне Nissan Sentra Spec-V установлены передние кресла R35 GT‑R Nismo Recaro, рулевое колесо от спортивного подразделения Nismo, оригинальная планка для крепления ремней безопасности и имеются чёрные декоративные вставки. Под капотом располагается 2,0-литровый турбомотор, максимальная мощность равна 304 л.с. Двигатель работает в паре с модернизированной шестиступенчатой механической коробкой передач от Nissan Juke Nismo RS.

На фото: Nissan Project NAT2 SCCA Touring 2 Z 1 / 8 На фото: Nissan Project NAT2 SCCA Touring 2 Z 2 / 8 На фото: Nissan Project NAT2 SCCA Touring 2 Z 3 / 8 На фото: Nissan Project NAT2 SCCA Touring 2 Z 4 / 8 На фото: Nissan Project NAT2 SCCA Touring 2 Z 5 / 8 На фото: Nissan Project NAT2 SCCA Touring 2 Z 6 / 8 На фото: Nissan Project NAT2 SCCA Touring 2 Z 7 / 8 На фото: Nissan Project NAT2 SCCA Touring 2 Z 8 / 8

Ещё одним экспонатом на стенде марки на SEMA Show станет Nissan Project NAT2 SCCA Touring 2 Z, который, по сути, представляет собой трековую версию спорткара Nissan Z. Над проектом поработала команда Nissan Acceleration Team (NAT), такому шоу-кару достались модернизированные тормоза, двигатель и подвеска, специальная ливрея, «жалюзи» на капоте, 18-дюймовые алюминиевые диски с шинами Maxxis RC-1 (275/35ZR18), спортивный руль с усечённым ободом, «облегчённый» салон и каркас безопасности.

На фото: концепт Datsun S30 1 / 4 На фото: концепт Datsun S30 2 / 4 На фото: концепт Datsun S30 3 / 4 На фото: концепт Datsun S30 4 / 4

Также в Лас-Вегас Ниссан привезёт концепт Datsun S30 (оригинал выпускался в период с 1969 по 1978 годы), в его основу тоже лёг нынешний Nissan Z. Шоу-кар получил карбоновые основные панели кузова, синий фирменный цвет кузова Seiran, пересмотренные подвеску и тормозную систему Wilwood, 17-дюймовые кованые диски Nismo LM-RS6, обутые в шины X-Comp HP (245/40/17), а также 3,0-литровый битурбомотор V6 от стандартного Z.

В пресс-службе компании отметили, что на выставку SEMA Nissan планирует ещё привезти концептуальные пикапы и SUV, плюс шоу-кар под названием Z Kaze – вариант спорткара Z с открытым верхом.