Nissan прекратит продажи дизелей в Европе

Продажи автомобилей с дизельными моторами на европейском рынке в прошлом году снизились на 7,9% — до 6,77 миллиона машин. Доля автомобилей на тяжелом топливе упала до 43,8%, тогда как в 2011 году она составляла 54,9%.

Скорее всего, ситуация для дизельных двигателей в будущем не изменится, поскольку в целом ряде стран планируют запретить использование автомобилей с моторами на тяжелом топливе и даже ДВС полностью, а до этого времени будет продолжаться ужесточение экологических стандартов. Nissan решил, что ему проще вовсе отказаться от дизелей, чем вкладывать средства в их «экологизацию».

Напомним, Nissan использует в своих моделях линейку турбодизелей dСi своего французского партнера по альянсу – Renault.

В число «пострадавших» войдет пикап Nissan Navara, производство которого налажено на мощностях марки в Барселоне. Только в 2015 году силовая гамма грузовика пополнилась новым турбодизелем dCi объемом 2,3 литра в двух версиях – 163- и 190-сильной. Вероятно, жизнь этого двигателя подходит к концу.

В Сандерленде, Великобритания собирают «паркетник» Nissan Juke, у которого есть дизельная версия с двигателем dCi 110. Из-за падения продаж автомобилей на тяжелом топливе на заводе грядут серьезные сокращения.

Представители Nissan отметили, что многие клиенты предпочитают современные дизели и в краткосрочной перспективе резкого падения спроса ожидать не стоит. В компании планируют избавляться от дизелей с помощью электрификации силовых установок.

Ранее появлялась информация о возможном объединении Nissan и Renault в одну компанию.