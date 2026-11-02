Nissan создал приключенческие шоу-кары на базе Patrol, Pathfinder и Frontier

Подготовлена очередная партия концептов, «живая» презентация которых совсем скоро пройдёт в рамках выставки SEMA в Лас-Вегасе.

Японская марка активно готовится к участию в международной выставке SEMA, которая ежегодно собирает автопроизводителей в Лас-Вегасе (штат Невада, США), мероприятие стартует уже завтра, 3 ноября. Ранее Nissan показал «горячие» концепты Sentra Spec-V, Datsun S30 и трековую версию спорткара Z, а теперь настала очередь «вездеходных» шоу-каров, готовых к приключениям на бездорожье.

На фото: концепт Nissan Armada Jungle Patrol 1 / 4 На фото: концепт Nissan Armada Jungle Patrol 2 / 4 На фото: концепт Nissan Armada Jungle Patrol 3 / 4 На фото: концепт Nissan Armada Jungle Patrol 4 / 4

Одним из экспонатов на выставке станет концепт Nissan Armada Jungle Patrol. В его основе находится полноразмерный внедорожник, который в Штатах продаётся под названием Armada, а в ряде других стран – под именем Patrol. Экспедиционный шоу-кар, сочетающий в себе оба наименования, разработчики, судя по всему, подготовили к африканскому сафари.

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Автомобиль получил открытый верх с трубчатым каркасом, а сидения, расположенные в задней части салона повёрнуты перпендикулярно ходу движения и обращены друг к другу. Ещё Armada Jungle Patrol достались пересмотренная подвеска, дополнительная защита днища кузова и колёсные диски Nismo с контрастными бедлоками, обутые в комплект внедорожных шин Yokohama Geolandar размером 37 дюймов.

Помимо этого, концептуальный «сафари-внедорожник» снабдили накладками на крылья и дополнительными стальными защитными конструкциями на оба бампера, запоминающейся графикой на капоте, боковинах и корме, дополнительной светотехникой от подразделения Nismo, которая установлена в нижней части радиаторной решётки и над ветровым стеклом.

На фото: концепт Nissan Pathfinder XE-V6 1 / 4 На фото: концепт Nissan Pathfinder XE-V6 2 / 4 На фото: концепт Nissan Pathfinder XE-V6 3 / 4 На фото: концепт Nissan Pathfinder XE-V6 4 / 4

Ещё один концепт, подготовленный для выставки SEMA, это Nissan Pathfinder XE-V6. Отметим, в его основе лежит кроссовер Pathfinder, который в нынешнем модельном году отмечает своё 40-летие, так что шоу-кар в некотором смысле повторяет стиль оригинала. Этому автомобилю досталось соответствующее цветовое оформление, оригинальная графика на кузове, полноразмерное запасное колесо, расположенное на багажной двери.

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Разработчитки Nissan снабдили Pathfinder XE-V6 модернизированной подвеской, 18-дюймовыми колёсными дисками Nismo с «вездеходными» шинами Yokohama Geolandar, иными бамперами, багажником на крыше, дополнительной светотехникой и различными аксессуарами, которые могут понадобиться автопутешественникам, в том числе лебёдкой.

На фото: концепт Nissan Frontier Ronin 1 / 3 На фото: концепт Nissan Frontier Ronin 2 / 3 На фото: концепт Nissan Frontier Ronin 3 / 3

Третий концепт – Nissan Frontier Ronin – создан на базе актуального рамного пикапа Frontier, предназначенного для американского рынка (не стоит путать с грузовичком Frontier Pro, который дебютировал в Китае в 2025 году). В пресс-службе компании отметили, что наименование шоу-кара в переводе с японского означает «воин без хозяина», оно призвано отразить «бесстрашный характер» этого концептуального пикапа.

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Сообщается, что под капотом у Frontier Ronin располагается стандартный битурбомотор V6 объёмом 3,8 литра. Ещё ему достались компоненты подвески от Nissan Titan (покинул линейку в 2024 году), оригинальная ливрея, 17-дюймовые колёсные диски Nismo Ascend с бедлоками, обутые в 35-дюймовые шины Yokohama Geolandar X-AT, дополнительная светотехника, защита для бамперов, а также кресла-ковши в салоне.