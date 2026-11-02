Выставки ×
  • Nissan создал приключенческие шоу-кары на базе Patrol, Pathfinder и Frontier

Nissan создал приключенческие шоу-кары на базе Patrol, Pathfinder и Frontier

02.11.2026 363 0 0
Nissan создал приключенческие шоу-кары на базе Patrol, Pathfinder и Frontier

Подготовлена очередная партия концептов, «живая» презентация которых совсем скоро пройдёт в рамках выставки SEMA в Лас-Вегасе.

Японская марка активно готовится к участию в международной выставке SEMA, которая ежегодно собирает автопроизводителей в Лас-Вегасе (штат Невада, США), мероприятие стартует уже завтра, 3 ноября. Ранее Nissan показал «горячие» концепты Sentra Spec-V, Datsun S30 и трековую версию спорткара Z, а теперь настала очередь «вездеходных» шоу-каров, готовых к приключениям на бездорожье.

На фото: концепт Nissan Armada Jungle Patrol
На фото: концепт Nissan Armada Jungle Patrol
1 / 4
На фото: концепт Nissan Armada Jungle Patrol
На фото: концепт Nissan Armada Jungle Patrol
2 / 4
На фото: концепт Nissan Armada Jungle Patrol
На фото: концепт Nissan Armada Jungle Patrol
3 / 4
На фото: концепт Nissan Armada Jungle Patrol
На фото: концепт Nissan Armada Jungle Patrol
4 / 4

Одним из экспонатов на выставке станет концепт Nissan Armada Jungle Patrol. В его основе находится полноразмерный внедорожник, который в Штатах продаётся под названием Armada, а в ряде других стран – под именем Patrol. Экспедиционный шоу-кар, сочетающий в себе оба наименования, разработчики, судя по всему, подготовили к африканскому сафари.

1 / 2
2 / 2

Автомобиль получил открытый верх с трубчатым каркасом, а сидения, расположенные в задней части салона повёрнуты перпендикулярно ходу движения и обращены друг к другу. Ещё Armada Jungle Patrol достались пересмотренная подвеска, дополнительная защита днища кузова и колёсные диски Nismo с контрастными бедлоками, обутые в комплект внедорожных шин Yokohama Geolandar размером 37 дюймов.

Помимо этого, концептуальный «сафари-внедорожник» снабдили накладками на крылья и дополнительными стальными защитными конструкциями на оба бампера, запоминающейся графикой на капоте, боковинах и корме, дополнительной светотехникой от подразделения Nismo, которая установлена в нижней части радиаторной решётки и над ветровым стеклом.

На фото: концепт Nissan Pathfinder XE-V6
На фото: концепт Nissan Pathfinder XE-V6
1 / 4
На фото: концепт Nissan Pathfinder XE-V6
На фото: концепт Nissan Pathfinder XE-V6
2 / 4
На фото: концепт Nissan Pathfinder XE-V6
На фото: концепт Nissan Pathfinder XE-V6
3 / 4
На фото: концепт Nissan Pathfinder XE-V6
На фото: концепт Nissan Pathfinder XE-V6
4 / 4

Ещё один концепт, подготовленный для выставки SEMA, это Nissan Pathfinder XE-V6. Отметим, в его основе лежит кроссовер Pathfinder, который в нынешнем модельном году отмечает своё 40-летие, так что шоу-кар в некотором смысле повторяет стиль оригинала. Этому автомобилю досталось соответствующее цветовое оформление, оригинальная графика на кузове, полноразмерное запасное колесо, расположенное на багажной двери.

1 / 2
2 / 2

Разработчитки Nissan снабдили Pathfinder XE-V6 модернизированной подвеской, 18-дюймовыми колёсными дисками Nismo с «вездеходными» шинами Yokohama Geolandar, иными бамперами, багажником на крыше, дополнительной светотехникой и различными аксессуарами, которые могут понадобиться автопутешественникам, в том числе лебёдкой.

На фото: концепт Nissan Frontier Ronin
На фото: концепт Nissan Frontier Ronin
1 / 3
На фото: концепт Nissan Frontier Ronin
На фото: концепт Nissan Frontier Ronin
2 / 3
На фото: концепт Nissan Frontier Ronin
На фото: концепт Nissan Frontier Ronin
3 / 3

Третий концепт – Nissan Frontier Ronin – создан на базе актуального рамного пикапа Frontier, предназначенного для американского рынка (не стоит путать с грузовичком Frontier Pro, который дебютировал в Китае в 2025 году). В пресс-службе компании отметили, что наименование шоу-кара в переводе с японского означает «воин без хозяина», оно призвано отразить «бесстрашный характер» этого концептуального пикапа.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Сообщается, что под капотом у Frontier Ronin располагается стандартный битурбомотор V6 объёмом 3,8 литра. Ещё ему достались компоненты подвески от Nissan Titan (покинул линейку в 2024 году), оригинальная ливрея, 17-дюймовые колёсные диски Nismo Ascend с бедлоками, обутые в 35-дюймовые шины Yokohama Geolandar X-AT, дополнительная светотехника, защита для бамперов, а также кресла-ковши в салоне.

пикап внедорожник кроссовер США концепты выставки Nissan Nissan Armada Nissan Patrol Nissan Frontier Nissan Pathfinder
Обновлено 03.11.2026
Опрос
Интересует ли вас возможность читать наш журнал с подпиской без рекламы?
Ваш голос
Всего голосов:

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев
Опрос
Интересует ли вас возможность читать наш журнал с подпиской без рекламы?
Ваш голос
Всего голосов:

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров Прорвало и порвало: самые забавные отечественные идеи прошлой недели в автомобильной сфере Мне иногда кажется, что некоторые наши сильные мира сего упорно пытаются опровергнуть старую доктрину о том, что любая власть – от бога. Временами появляется подозрение, что она от марсиан.... 548 1 1 02.11.2026
Статьи / Выбор авто 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Multivan/ Caravelle T5 Даже удивительно, насколько диаметрально разными оказываются оценки этих автомобилей. Одни называют их «однозначно лучшими в своем классе» и пишут в отзывах, что «это был лучший автомобиль в... 3042 0 2 01.11.2026
Статьи / Колёсная база Как подготовить автомобиль к холодам: что проверить до заморозков Первые заморозки – повод проверить аккумулятор, заменить летнюю стеклоомывающую жидкость на незамерзающую, осмотреть шины и подготовить к холоду замки с дверными уплотнителями. Это не означа... 533 0 3 01.11.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Шеф, свободен? Опыт владения Москвичом-2141 «Святогор» Этот Москвич, сойдя с конвейера в неспокойном посткризисном 1999 году, не эксплуатировался, а новеньким ждал своего владельца долгих восемь лет, будучи заброшенным на подземной парковке стол... 17651 12 7 04.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Безмятежность и одна плохая новость: тест-драйв Li L6 Есть автомобили, которые пытаются понравиться водителю. Есть те, которые делают ставку на пассажиров. А есть Li L6, который, похоже, вообще решил никого не напрягать. Его философия значитель... 12596 6 3 25.08.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Не только муфта: первый тест-драйв полноприводного Jeland J6 AWD У автомобиля бывает второй шанс. Иногда его дают после рестайлинга, а порой – без громких заявлений, как это случилось с Jeland J6. Не так давно начался его выпуск у нас в России, и вот тепе... 10822 1 4 14.09.2026
Обсуждаемое
7 Городской леопард на коротком поводке: тест-драйв Tenet Plus L4
5 Всем настоящим петролхедам посвящается: история HEMI без прикрас и выд...
5 Самая не американская из всех американских: опыт владения Chevrolet Im...
Новые комментарии
Change privacy settings