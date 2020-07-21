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  • Nissan тестирует новый Note: модель преобразилась, но это не вэн со сдвижными дверями

Nissan тестирует новый Note: модель преобразилась, но это не вэн со сдвижными дверями

21.07.2020 650 1 1

В Сети появились фотографии очередного замаскированного автомобиля. Предполагается, что папарацци удалось поймать Note следующего поколения. На домашний рынок модель, вероятно, выйдет уже в этом году.

 

Компакт Nissan Note актуальной, второй по счету генерации, дебютировал в 2012-м, четыре года спустя его обновили. До РФ «второй» Енот (так ласково машину прозвали россияне) не добрался, а затем он исчез из Европы и Штатов. То есть сегодня основным рынком для Note является Япония, там он входит в список самых востребованных моделей, но и на родине компакт теряет покупателей, причем в 2020-м падение усилилось. Так, в 2019-м «пятидверка» Nissan разошлась тиражом в 118 472 экземпляра (-13% и второе место среди самых популярных моделей Японии, не относящихся к кей-карам), а результат января-июня текущего года – 41 707 единиц (-39% и уже пятая строчка среди «полноценных» машин). Отвоевать потерянные позиции должна помочь смена поколений.

Вообще, «третий» Note засветился еще в мае, тогда Nissan опубликовал тизерный видеоролик с новинками, которые планируется вывести на рынок в ближайшие полтора года. А теперь в Японии поймали замаскированный тестовый образец: снимки выложили в Твиттере пользователи @nimpaty и taboukun, считается, что на них запечатлен именно следующий Note.

Итак, новый Енот выглядит солиднее предшественника, он стал больше похоже на «традиционный» хэтчбек, а не на микровэн. «Пятидверка» получила узкие фары с тонкими светодиодными полосками дневных ходовых огней, а вместо задранных вверх задних фонарей сложной формы установили горизонтальные, «заплывающие» на багажную дверь.

Некоторые японские СМИ считают, что длина у модели не изменилась (4100 мм), а вот ширина выросла на 35 мм до 1730 мм, высота, напротив, урезана на 20 мм до 1500 мм. Про размер колесной базы местные профильные медиа не пишут (у предыдущего Note этот показатель составляет 2600 мм).

Кстати, ранее японцы предположили, что со сменой поколений Note превратится в трехрядный компактвэн со сдвижными дверями. Такая версия на испытаниях пока не попадалась, не было ее и в видеотизере Ниссана. Не исключено, что эта модификация останется плодом фантазии СМИ. А вот кросс-версия, «заряженный» Nismo и роскошный вариант Autech, которые имеются у нынешнего Note, скорее всего, будут и у новой модели.

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В Японии «третий» компакт наверняка сохранил гибридную установку e-Power, разве что могли увеличить мощность. Напомним, особенность этой системы в том, что бензиновый мотор не связан с колесами, он работает только как генератор электроэнергии, колеса же вращает электродвигатель. В состав установки нынешнего Nissan Note e-Power входят «атмосферник» HR12DE 1.2 мощностью 79 л.с. (103 Нм) и электромотор EM57 с пиковой отдачей в 109 л.с. (254 Нм). Кроме того, у гибридного Note на родине есть полноприводная версия с электромотором N2 на задней оси (4,8 л.с., 15 Нм). К слову, у стартовавшего недавно в Японии паркетника Nissan Kicks e-Power пиковая мощность электродвижка EM57 составляет 129 л.с. (260 Нм).

Машина в профиль на кадре из тизерного видеоролика Nissan – точно новый Note, анфас – предположительно. Красный автомобиль – предыдущий Nissan Note
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Машина в профиль на кадре из тизерного видеоролика Nissan – точно новый Note, анфас – предположительно. Красный автомобиль – предыдущий Nissan Note
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Машина в профиль на кадре из тизерного видеоролика Nissan – точно новый Note, анфас – предположительно. Красный автомобиль – предыдущий Nissan Note
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Машина в профиль на кадре из тизерного видеоролика Nissan – точно новый Note, анфас – предположительно. Красный автомобиль – предыдущий Nissan Note
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Машина в профиль на кадре из тизерного видеоролика Nissan – точно новый Note, анфас – предположительно. Красный автомобиль – предыдущий Nissan Note
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Актуальный Note на родине также представлен в «традиционных» вариантах – с тем же 79-сильным HR12DE 1.2 и его турбоверсией HR12DDR мощностью 98 л.с.

Презентация «пятидверки» нового поколения, вероятно, пройдет уже в этом году. В Россию Note вряд ли вернется.

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1 комментарий
21.07.2020 23:22
Святослав Тришин

являюсь счастливым обладателем Ноута 1 поколения 2007 года дорестайлинг, уже 13 лет в нашей семье, все-таки насколько гармоничный и даже стильный был автомобиль

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