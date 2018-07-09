Nissan «засветил» прототип электрокара Leaf с усиленной батареей

Когда в октябре прошлого года японская марка представила вторую генерацию самого популярного в мире (на данный момент) электрокара Leaf, многие удивились: модель получила батарею ёмкостью 40 кВт*ч, которая обеспечивает дальность хода в 378 километров по циклу NEDC. Ясное дело, что такого запаса хода хватит далеко не всем автолюбителям при длительных поездках, и как Nissan и обещал во время презентации Leaf второго поколения, вскоре будет представлена новая версия электрокара.

Nissan, конечно, уверял, что 387 километров вполне хватит 80% водителей, но, вне всяких сомнений, зимой дела будут обстоять иначе, да и с возрастом батареи электрокаров начинают терять ёмкость почти так же, как это делают аккумуляторы в смартфонах, ноутбуках, планшетах и прочих устройствах. Однако компания уже тестирует версию с усиленной батареей. Как пишет портал Electrek, один из экземпляров Leaf с батареей на 60 кВт*ч уже проходит дорожные испытания: тестовый прототип был замечен на зарядной станции компании EVTEC.

Судя по сделанной фотографии, автомобиль подключён к специализированной станции с функцией быстрой зарядки мощностью в 102 кВт, что вдвое мощнее, чем может «переваривать» представленный в прошлом году электрокар через зарядное устройство типа EVBox. Автомобили предыдущего поколения, как писали многие зарубежные издания, страдали от деградации аккумуляторной батареи в том случае, если она слишком часто заряжалась на таких станциях, но новая батарея, по слухам, этого недостатка будет лишена благодаря системе управления температурой. Кстати, поставщик батарей для Leaf тоже должен был измениться – с AESC на LG.

Как пишут коллеги, скорее всего под капотом прототипа скрывается и новый электромотор. Ранее компания допускала утечку информации, согласно которой Leaf с аккумулятором на 60 кВт*ч будет оснащаться двигателем мощностью в 218 лошадиных сил, тогда как мотор актуальной версии второго поколения с батареей на 40 кВт*ч развивает 150 сил.

Ожидается, что новая версия Leaf будет представлена уже в текущем году, и конкурировать она будет с Tesla Model 3 Long Range и Chevrolet Bolt EV в стоковой версии.

Ранее портал Колёса.ру сообщал, что открыта первая в мире дорога, заряжающая электрокары на ходу.