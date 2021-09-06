Партнерский материал

Фрикционные накладки колодок Nisshinbo изготовлены из специального материала Strong Ceramic, разработанного инженерами японского холдинга. Его характеристики отвечают особым требованиям к тормозным механизмам машин, использующихся в условиях постоянных длительных пробегов и перевозки преимущественно тяжелых грузов. Смесь Strong Ceramic обеспечивает превосходные показатели комфорта, присущие стандартным фрикционным NAO-материалам Nisshinbo, в сочетании с улучшенными характеристиками износа.



«Не секрет, что такие автомобили часто используются на пределе возможного, часто перевозят тяжелые грузы, да еще и в сложных дорожных условиях. Наиболее критичной ситуацией при езде на тяжелом автомобиле является спуск под гору. Неизбежное при движении под уклон торможение в течение длительного времени может привести к сильному разогреву тормозного диска до температур более 600 °C, а также повышенному износу фрикционного материала колодки, – рассказывает Денис Двали, технический специалист бренда Nisshinbo. – В процессе разработки нового фрикционного материала Strong Ceramic на испытательных стендах была смоделирована именно такая ситуация. В результате было достигнуто гарантированное улучшение характеристик стандартных тормозных колодок Nisshinbo. Применение смеси SC обеспечивает высокую эффективность и комфорт торможения и гарантирует впечатляющую для таких условий эксплуатации выносливость».​



Комплекс свойств тормозных колодок Nisshinbo SC делает их отличным выбором для владельцев SUV японских и корейских марок, а также для транспортных компаний, где простои машин являются одной из основных причин роста расходов.



Комплектующие Strong Ceramic уже доступны для заказа через фирменный онлайн-каталог или в бесплатном мобильном приложении Nisshinbo Brakebook.

