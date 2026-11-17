Компания Alpina была основана в 1965 году и специализировалась на доработанных автомобилях ручной сборки, сделанных на базе BMW. В 2022 году BMW Group объявила о приобретении марки, а в 2026 году BMW Alpina была запущена как отдельный эксклюзивный бренд. Под ним будут выпускаться самые дорогие и изысканные версии BMW, нацеленные на конкуренцию с Mercedes-Maybach. Первой же серийной моделью станет представительский седан на базе 7 серии последнего поколения. Стоит отметить, что в нынешней генерации «семёрки» версии от Альпины не было, а последний седан B7 был сделан на базе предыдущего поколения с заводским индексом G12, производившийся до 2022 года.

Alpina B7 последнего поколения 1 / 2 Alpina B7 последнего поколения 2 / 2

Что касается внешнего вида нового седана BMW Alpina, то мы можем ориентироваться на имеющиеся шпионские фотографии и тизеры, а также на другие модели компании Alpina. Одним из наиболее характерных элементов внешнего вида всегда являлась широкая губа переднего бампера с названием бренда по центру. Среди других фирменных элементов дизайна — многоспицевые колёсные диски и овальные патрубки выхлопной системы (разумеется, характерные для моделей с ДВС, электрическая же версия будет без них). Автомобиль изображён в фирменном зелёном цвете с наклейками вдоль боковин. Кроме того, на некоторых фотографиях прототипов видны жёлтые габаритные огни спереди, аналогичное решение ранее было применено на седане 3 серии последнего поколения.

Рендер нового седана BMW Alpina

Первенец BMW Alpina получит бензиновый мотор V8, а его мощность должна превысить показатель модели BMW M760 xDrive, который составляет 570 л.с. В дальнейшем появится и электрическая версия, свидетельством чему являются наиболее свежие шпионские фотографии седана. Она, в свою очередь, наверняка станет мощнее топовой электрической i7 M70, мощность которой равна 680 л.с. (1100 Нм).

Рендер бензинового седана BMW Alpina 1 / 2 Рендер электрического седана BMW Alpina 2 / 2

Премьера первой серийной модели BMW Alpina ожидается в следующем году. Между тем, BMW Group второй раз за год ухудшила прогноз по прибыли.