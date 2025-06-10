Новая марка Dacora из Нью-Йорка выпустит роскошного конкурента Cadillac Celestiq

Молодая американская компания Dacora Motors анонсировала роскошный электрический фастбек с дизайном от Pininfarina в стиле 1930-х и современной технической начинкой. Цена — от 500 000 долларов.

Dacora Motors — это детище супружеской четы Кристи и Эрика Д'Амброзио-Коррелл, оба имеют техническое образование и предпринимательскую жилку, в названии компании закодирована фамилия её основателей. Кристи — генеральный директор Dacora Motors, а Эрик — технический директор, то есть формально компания основана женщиной, этот факт позволил Dacora Motors получить поддержку от венчурного фонда Halogen Ventures, он инвестирует в перспективные компании, возглавляемые женщинами.

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Дебютная модель Dacora Motors, пока не имеющая собственного имени, была представлена друзьям и потенциальных клиентам ещё в начале апреля, но только вчера компания разродилась первым официальным пресс-релизом. Облик Dacora разработала знаменитая итальянская студия Pininfarina, он представляет собой собирательный образ наиболее передовых американских автомобилей 1930-х, таких так Chrysler Airflow. Покатая корма с короткой крышкой багажника позволяет назвать кузов Dacora фастбеком (разновидность седана).

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В основе Dacora лежит скейтборд-платформа с регулируемым полом, но подробностей о ней пока нет. Пиковая мощность электрической силовой установки превысит 800 л.с., разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) будет занимать менее четырёх секунд, запас хода на одной зарядке составит около 400 миль (644 км), снаряженная масса — на уровне трёх тонн, объём багажника — 708 л.

Задние двери Dacora открываются в противоположную передним сторону, как у современных моделей Rolls-Royce. В салоне может быть от трёх до семи мест, при этом неясно, как выглядит семиместная компоновка, на ренденрах показаны максимум шесть мест, расставленных по формуле 3+3.

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В оформлении интерьера не будет пластика и засилья сенсорных экранов, обещаны только натуральные материалы отделки (кожа, дерево, шерсть), причём отделку можно будет менять два раза в год со сменой сезона — тут, конечно, чувствуется женский подход. В единственный фиксированный приборный экран врезаны три круглых циферблата, а вместо мультимедийного экрана будет световая проекция нужных данных прямо на деревянную фурнитуру передней панели.

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Если между креслами есть боксы-подлокотники, то они могут иметь разное наполнение в зависимости от пожеланий заказчика — можно встроить холодильник, кофеварку, сейф, сад бонсай с миниатюрными деревьями, хьюмидор для сигар и т.д. Деревянная отделка может быть не только из заготовок производителя — клиенту разрешается принести на распил бабушкин шкаф и винтажный столик из антикварной лавки с понравившейся текстурой.

Dacora Motors планирует производить свои машины на собственной фабрике в кампусе Hudson Valley Garage в Нью-Йорке, открытие которого должно состояться в 2026 году. Заказы на дебютную модель уже принимаются, минимальная цена — 500 000 долларов, для оформления заявки Dacora Motors просит депозит в размере 50 000 долларов, при этом утверждается, что план по заявкам на первый год производства уже выполнен, то есть новым клиентам придётся потерпеть…

Ближайшим американским аналогом дебютной модели Dacora является мелкосерийный электрический лифтбек Cadillac Celestiq ручной сборки, цены на который начинаются от 340 000 долларов.