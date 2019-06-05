Новая Kia Optima: первые изображения

Уже в этом году ожидается премьера нового поколения популярного корейского седана. Пользуясь шпионскими фотографиями, онлайн-журнал «Колёса.ру» представил, что изменится в его внешности.

Optima нынешнего поколения была презентована относительно недавно – в 2015 году. Если посмотреть на историю, то средний срок жизни Оптимы на конвейере, начиная с самого первого поколения GD образца 2000 года, составляет 5 лет. Рестайлинга автомобиль не получал, вместо него появится сразу новая генерация модели. Судя по имеющимся шпионским фотоснимкам, Optima сохранит знакомые по текущему поколению пропорции, при этом передняя и задняя части пока скрыты под толстым слоем камуфляжа. Седан может получить новую решётку радиатора в стиле моделей Ceed и Stinger, при этом он наверняка сохранит узкие горизонтальные фары, которые получат более современную начинку.

Передние крылья избавятся от декоративных вставок, а боковые зеркала теперь будут располагаться на ножках, как у Стингера, при этом в передних дверях появятся маленькие глухие форточки. Сохранится один из фирменных элементов Оптимы – «парящая» крыша, при этом молдинг в задней части станет более широким. Изменится форма бокового остекления в районе задних дверей и окошек за ними. Ниша номерного знака, судя по шпионским фотографиям, в машине нового поколения будет располагаться в заднем бампере. Появится новая светотехника, которая может быть объединена в цельный блок, как это сделано у других моделей Kia, таких как Proceed и Stinger.

Как сообщает Thekoreancarblog, новая Оптима получит турбированные двигатели, первым из которых станет 1.6 T-GDI, устанавливающийся на самую мощную версию спортивного универсала Proceed, где он развивает 200 л.с. При этом для нового седана этот двигатель будет предлагаться с двумя вариантами мощности, один из которых будет агрегатироваться 8-ступенчатым «автоматом», а второй – 7-ступенчатым «роботом». Топовую версию Optima GT оснастят новым 286-сильным турбированным двигателем Theta3 объёмом 2.5, полным приводом и новой 8-ступенчатой роботизированной коробкой с двойным сцеплением.

Премьера новинки может произойти в сентябре этого года.

Сегодня в России седан Optima нынешнего поколения можно приобрести за 1 344 900 рублей (2.0 МТ, 150 л.с.). Версия с «автоматом» и тем же двигателем минимум на 130 тысяч дороже. На вершине – 245-сильная модификация 2.0 Т за 2 054 900 руб.

Между тем, недавно новый компактный кроссовер Kia XCeed был пойман без камуфляжа.