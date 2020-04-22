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Новая Лада Тарзан: какой она может быть

22.04.2020 18999 6 0

В конце 90-х годов российская компания представила несколько внедорожных моделей с кузовом от легковушки. Как мог бы выглядеть такой автомобиль сегодня?

 

История необычной модели началась в 1998 году, когда были представлены внедорожники на базе ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109. Они представляли из себя гибрид кузова от «Самары» и ходовой части, трансмиссии и мотора от Нивы. Кроме того, автомобили имели рамную конструкцию и независимую заднюю подвеску. Спустя год появился внедорожник на базе универсала ВАЗ-2111, получивший имя «Тарзан-2». В дальнейшем также представили модель с кузовом от хэтчбека ВАЗ-2112. Автомобили изготавливались на заказ на предприятии «Лада-Консул», всего было выпущено более двух с половиной тысяч экземпляров. Модели на базе «Самары» имели характерную внешность с массивными пластиковыми накладками, закрывающими сочленение рамы и кузова. Более органично выглядел внедорожник с кузовом от универсала 2111, получивший «кроссоверные» накладки из неокрашенного пластика на колёсные арки и более крупные колёса. Кстати, предлагаем ознакомиться с большой статьёй, посвящённой этим автомобилям, истории их появления и техническим особенностям.

Представленный на рендерах универсал Веста имеет значительно увеличенный дорожный просвет, не в последнюю очередь за счёт высокопрофильных «зубастых» покрышек. Диски по диаметру, кстати, аналогичны устанавливаемым на базовый Vesta Cross. Автомобиль обзавёлся силовым передним бампером с дополнительной светотехникой и буксировочными проушинами, порогами и защитой заднего бампера.

Что касается моторов, то в Тарзаны на базе «Самары» ставили двигатель ВАЗ-21213 (1.7, 80 л.с.). Более новые внедорожники с кузовами от 2111 и 2112 использовали 82-сильный мотор ВАЗ-2130 объёмом 1,8 литра. Для внедорожной модификации Весты подошёл бы самый мощный двигатель в гамме, таковым на сегодняшний момент является 145-сильный 1.8, устанавливаемый на модель Vesta Sport.   

Модели Лада Тарзан
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Модели Лада Тарзан
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Модели Лада Тарзан
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Модели Лада Тарзан
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Между тем, мы проводили тест-драйв полноприводной Lada Kalina XXL, в которой угадываются черты моделей с именем «Тарзан».

внедорожник рендеры "Колёса.ру" новинки Lada Lada Vesta SW Cross

 

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6 комментариев
22.04.2020 19:15
miroshnikoffal@yandex.ru

А не открыть ли вам мелкосерийное производство или тюнинговое ателье? Уж очень красивые и интересные машинки получаются, обидно если их не будет.

3
23.04.2020 02:28
VALtube77

О да, это оно! Заверните 2 пожалуйста!!! Люблю лифтованные и заряженные кросс-универсалы. Где те времена когда были Subaru Outback, Audi Allroad Quattro... Облизывался на Тарзан-2 в 2111 кузове, фантазировал на тему Тарзан в кузове Приора-Универсал. А Веста-Тарзан - это была бы вообще бомба!

3
23.04.2020 18:15
Papirus (@sc_1968)

Хорошая Лада - это мёртвая Лада. Сколько уже целая страна может кормить горстку бракоделов?

24.04.2020 02:45
9266073044@mail.ru

Кормим японцев, корейцев, немцев, даже китайцев, да так, что им хватает и на икру. Своих тоже надо, хотя бы на хлеб с маслом

24.04.2020 02:51
Papirus (@sc_1968)

Если в Тольятти хотят жрать то пусть делают свою работу качественно, как японцы или корейцы.

24.04.2020 18:16
Znachar

Чёт в 12м кузове на фото внешне прям какой-то уродец ! (((имхо...

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