В конце 90-х годов российская компания представила несколько внедорожных моделей с кузовом от легковушки. Как мог бы выглядеть такой автомобиль сегодня?

История необычной модели началась в 1998 году, когда были представлены внедорожники на базе ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109. Они представляли из себя гибрид кузова от «Самары» и ходовой части, трансмиссии и мотора от Нивы. Кроме того, автомобили имели рамную конструкцию и независимую заднюю подвеску. Спустя год появился внедорожник на базе универсала ВАЗ-2111, получивший имя «Тарзан-2». В дальнейшем также представили модель с кузовом от хэтчбека ВАЗ-2112. Автомобили изготавливались на заказ на предприятии «Лада-Консул», всего было выпущено более двух с половиной тысяч экземпляров. Модели на базе «Самары» имели характерную внешность с массивными пластиковыми накладками, закрывающими сочленение рамы и кузова. Более органично выглядел внедорожник с кузовом от универсала 2111, получивший «кроссоверные» накладки из неокрашенного пластика на колёсные арки и более крупные колёса. Кстати, предлагаем ознакомиться с большой статьёй, посвящённой этим автомобилям, истории их появления и техническим особенностям.

Представленный на рендерах универсал Веста имеет значительно увеличенный дорожный просвет, не в последнюю очередь за счёт высокопрофильных «зубастых» покрышек. Диски по диаметру, кстати, аналогичны устанавливаемым на базовый Vesta Cross. Автомобиль обзавёлся силовым передним бампером с дополнительной светотехникой и буксировочными проушинами, порогами и защитой заднего бампера.

Что касается моторов, то в Тарзаны на базе «Самары» ставили двигатель ВАЗ-21213 (1.7, 80 л.с.). Более новые внедорожники с кузовами от 2111 и 2112 использовали 82-сильный мотор ВАЗ-2130 объёмом 1,8 литра. Для внедорожной модификации Весты подошёл бы самый мощный двигатель в гамме, таковым на сегодняшний момент является 145-сильный 1.8, устанавливаемый на модель Vesta Sport.

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Между тем, мы проводили тест-драйв полноприводной Lada Kalina XXL, в которой угадываются черты моделей с именем «Тарзан».