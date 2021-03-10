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Новая линейка мотоциклетных шин Michelin Road Classic

10.03.2021 107 0 0

Компания Мишлен представляет новую линейку шин Michelin Road Classic в ретростиле, разработанную специально для классических и современных мотоциклов с посадочным диаметром колесного диска 17, 18 и 19 дюймов.

 

Партнерский материал

Линейка шин Michelin Road Classic, пришедшая на смену Michelin Pilot Activ, удачно сочетает ретродизайн с новейшими технологиями. Линейка Michelin Road Classic доступна на рынке с начала 2021 года.

Направленный рисунок протектора с долей негативного профиля 26% и гладкие плечевые зоны обеспечивают оптимальное сцепление на сухом покрытии. За счет высокого содержания силики в составе резиновой смеси и специальной формы канавок шина Michelin Road Classic демонстрирует отличные сцепные свойства на мокром покрытии без ущерба ходимости.

Каркас мотоциклетной шины должен обладать прочностью, долговечностью и комфортом для выполнения множества задач: выдерживать вес мотоцикла и водителя, а иногда и пассажира на заднем сиденье, не деформироваться на высокой скорости и препятствовать излишнему нагреву между различными компонентами шины для повышения износостойкости.

Благодаря дополнительным брекерным слоям, расположенным под протектором, каркас шин Michelin Road Classic отвечает всем этим требованиям. Это позволяет снизить воздействие центробежной силы и обеспечить постоянное оптимальное пятно контакта с дорожным покрытием. Два слоя каркаса, расположенные, в свою очередь, под брекерными слоями, обладают высокой прочностью, чтобы выдерживать нагрузку и обеспечивать устойчивость в любой ситуации. При этом они достаточно гибкие, так что водитель и пассажир на заднем сиденье могут наслаждаться комфортной поездкой. Внутренний слой шины, в состав которого входит бутилкаучук, обеспечивает герметичность. Таким образом, шину можно использовать без камеры с подходящими ободьями или с камерой при необходимости.

Благодаря новым элементам и используемым технологиям шина Michelin Road Classic демонстрирует улучшенные характеристики по сравнению с шиной предыдущего поколения. Значительные изменения коснулись курсовой устойчивости, управляемости в поворотах и сцепления на мокром и сухом покрытии.

В линейке Michelin Road Classic шины предлагаются в девяти размерностях для передней шины и десяти – для задней:

Размер

Доступно

90/90 B 18 M/C 51H ROAD CLASSIC F TL

Январь 2021 г.

100/80 B 17 M/C 52H ROAD CLASSIC F TL

Январь 2021 г.

100/90 18 M/C 56H ROAD CLASSIC F TL

Январь 2021 г.

100/90 B 19 M/C 57V ROAD CLASSIC F TL

Январь 2021 г.

110/70 B 17 M/C 54H ROAD CLASSIC F TL

Январь 2021 г.

110/80 B 17 M/C 57V ROAD CLASSIC F TL

Январь 2021 г.

110/80 B 18 M/C 58V ROAD CLASSIC F TL

Январь 2021 г.

110/90 B 18 M/C 61V ROAD CLASSIC F TL

Январь 2021 г.

3.25 B 19 54H ROAD CLASSIC F TL

Январь 2021 г.

120/90 B 18 M/C 65V ROAD CLASSIC R TL

Июнь 2021 г.

130/70 B 17 M/C 62H ROAD CLASSIC R TL

Январь 2021 г.

130/70 B 18 M/C 63H ROAD CLASSIC R TL

Январь 2021 г.

130/80 B 17 M/C 65H ROAD CLASSIC R TL

Январь 2021 г.

130/80 B 18 M/C 66V ROAD CLASSIC R TL

Январь 2021 г.

130/90 B 17 M/C 68V ROAD CLASSIC R TL

Июнь 2021 г.

140/80 B 17 M/C 69V ROAD CLASSIC R TL

Январь 2021 г.

150/70 B 17 M/C 69V ROAD CLASSIC R TL

Январь 2021 г.

150/70 R 17 M/C 69H ROAD CLASSIC R TL

Январь 2021 г.

4.00 B 18 64H ROAD CLASSIC R TL

Январь 2021 г.

шины и диски мотоциклы

 

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