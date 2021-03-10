Новая линейка мотоциклетных шин Michelin Road Classic

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Линейка шин Michelin Road Classic, пришедшая на смену Michelin Pilot Activ, удачно сочетает ретродизайн с новейшими технологиями. Линейка Michelin Road Classic доступна на рынке с начала 2021 года.



Направленный рисунок протектора с долей негативного профиля 26% и гладкие плечевые зоны обеспечивают оптимальное сцепление на сухом покрытии. За счет высокого содержания силики в составе резиновой смеси и специальной формы канавок шина Michelin Road Classic демонстрирует отличные сцепные свойства на мокром покрытии без ущерба ходимости.



Каркас мотоциклетной шины должен обладать прочностью, долговечностью и комфортом для выполнения множества задач: выдерживать вес мотоцикла и водителя, а иногда и пассажира на заднем сиденье, не деформироваться на высокой скорости и препятствовать излишнему нагреву между различными компонентами шины для повышения износостойкости.



Благодаря дополнительным брекерным слоям, расположенным под протектором, каркас шин Michelin Road Classic отвечает всем этим требованиям. Это позволяет снизить воздействие центробежной силы и обеспечить постоянное оптимальное пятно контакта с дорожным покрытием. Два слоя каркаса, расположенные, в свою очередь, под брекерными слоями, обладают высокой прочностью, чтобы выдерживать нагрузку и обеспечивать устойчивость в любой ситуации. При этом они достаточно гибкие, так что водитель и пассажир на заднем сиденье могут наслаждаться комфортной поездкой. Внутренний слой шины, в состав которого входит бутилкаучук, обеспечивает герметичность. Таким образом, шину можно использовать без камеры с подходящими ободьями или с камерой при необходимости.

Благодаря новым элементам и используемым технологиям шина Michelin Road Classic демонстрирует улучшенные характеристики по сравнению с шиной предыдущего поколения. Значительные изменения коснулись курсовой устойчивости, управляемости в поворотах и сцепления на мокром и сухом покрытии.



В линейке Michelin Road Classic шины предлагаются в девяти размерностях для передней шины и десяти – для задней: