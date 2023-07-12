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Новая мощная версия седана Chery Arrizo 8: продажи начались

12.07.2023 140 0 0

Речь пока только о домашнем рынке, но впоследствии китайская флагманская четырехдверка может обзавестись новыми модификациями и в РФ.

В России продажи седана Chery Arrizo 8 стартовали всего пару недель назад, а вот в родном Китае модель присутствует с прошлого года, и сегодня там объявлено о расширении гаммы. Так, если прежде «восьмерка» была доступна только с бензиновой турбочетверкой 1.6 TGDI, то теперь клиентам еще предложен автомобиль с четырехцилиндровым турбомотором 2.0 TGDI, который знаком по другим моделям марки.

Chery Arrizo 8 с 2.0 TGDI, версия для Китая
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Chery Arrizo 8 с 2.0 TGDI, версия для Китая
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Chery Arrizo 8 с 2.0 TGDI, версия для Китая
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Отдача старшего двигателя составляет 254 л.с. и 390 Нм, тогда как 1.6 TGDI в Китае выдает 197 л.с. и 290 Нм, оба сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод в любом случае только передний. Объявлено, что оснащенный двухлитровым турбодвижком Chery Arrizo 8 наберет первую «сотню» за 7 секунд. Показатель местной модели с базовым мотором – 8 секунд (по данным китайских профильных медиа, производитель динамику так и не указал). Напомним, для России 1.6 TGDI слегка придушили: 186 л.с. и 275 Нм, наша «восьмерка» разгоняется до 100 км/ч за 8,9 секунды.

Chery Arrizo 8 с 2.0 TGDI, версия для Китая
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Chery Arrizo 8 с 2.0 TGDI, версия для Китая
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В Китае более мощный Arrizo 8 также отличился дизайном, причем внешне он повторил экспортную четырехдверку (то есть ту, что представлена и в РФ). У такого седана радиаторная решетка в сетку (у решетки модели для КНР с 1.6 TGDI другой рисунок) и выставленные напоказ сдвоенные круглые патрубки выпускной системы (вместо бутафорских трапециевидных накладок). Кроме того, четырехдверка с двухлитровым турбомотором по умолчанию имеет 18-дюймовые колеса (у Arrizo с 1.6 TGDI «в базе» идут 16-дюймовые). Передняя панель, кресла и карты дверей новой модификации обиты коричневой кожей, тогда как у более слабого седана серо-синяя отделка.

Chery Arrizo 8 с 2.0 TGDI, версия для Китая
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Chery Arrizo 8 с 2.0 TGDI, версия для Китая
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Chery Arrizo 8 с 2.0 TGDI, версия для Китая
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Chery Arrizo 8 с 2.0 TGDI, версия для Китая
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Chery Arrizo 8 2.0 TGDI доступен в трех комплектациях. В списке оборудования самого дешевого варианта значатся светодиодная оптика, панорамный люк, объединенные виртуальная приборка и тачскрин мультимедийной системы (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма), климат-контроль, камеры кругового обзора, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, круиз-контроль. 

Chery Arrizo 8 с 2.0 TGDI, версия для Китая

В «среднем» исполнении появляются обогрев наружных зеркал, беспроводная зарядка для смартфона, вентиляция и память настроек водительского кресла, подогрев передних сидений, адаптивный «круиз», системы автоторможения и предупреждения о выходе из занимаемой полосы. Наконец, топовый седан – это еще красные тормозные суппорты, система распознавания лиц, штатный видеорегистратор, безрамочное салонное зеркало и расширенный комплекс систем безопасности.

За седан с двухлитровым 254-сильным турбомотором в Поднебесной просят примерно 18 000 – 20 400 долларов. Chery Arrizo 8 с 1.6 TGDI там стоит 15 000 – 18 400 долларов.

Chery Arrizo 8 с 1.6 TGDI, версия для Китая
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Chery Arrizo 8 с 1.6 TGDI, версия для Китая
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Chery Arrizo 8 с 1.6 TGDI, версия для Китая
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Между тем в России впоследствии тоже могут расширить гамму «восьмерки». Правда, как сообщили Kolesa.ru в местном офисе Chery, «в относительно ближайших планах» — появление в РФ гибридного седана (такого нет пока даже в Китае). Версия с двухлитровым турбомотором тоже может быть рассмотрена для российского рынка, но если положительное решение и будет принято, то эта модификация до нас доберется не раньше второй половины следующего года.

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