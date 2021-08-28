Новая Ока на базе Датсуна: какой она может быть

Оригинальная Ока была разработана на Волжском автозаводе, её выпуск начался в 1987 году и производился на нескольких предприятиях. За всё время было выпущено более 700 тысяч экземпляров, что говорит весьма высоком интересе к автомобилю на рынке. В течение почти двадцати лет малолитражка регулярно модернизировалась, однако кузов оставался прежним и стремительно устаревал, поэтому к 2008 году её выпуск стал нерентабельным и был прекращён. С тех пор периодически ходили разные слухи о возрождении Оки, и одним из самых свежих является информация о том, что за основу для такого автомобиля может быть взят бюджетный хэтчбек Datsun redi-GO.
Этот автомобиль появился в 2016 году, став серийной версией одноимённого концепта, продемонстрированного в феврале 2014-го на выставке в индийском городе Дели. В прошлом году хэтчбек пережил рестайлинг, и именно такую версию мы взяли за основу для рендеров. Бюджетная малолитражка имеет 5 дверей, что стало бы существенным улучшением по сравнению со старой Окой в плане практичности. При этом кузов не утратил одного из главных своих достоинств – компактности, ведь его длина составляет лишь 3435 мм (длина оригинальной 3-дверной Оки 3200 мм). Изображённый на рендерах хэтчбек получил новую решётку радиатора и бампер в фирменном стиле Lada, при этом фары остались прежними. Зеркала также новые, оснащённые повторителями указателей поворотов. Сзади – новые бампер и крышка багажника, на которую перенесена ниша номерного знака.
Datsun redi-GO обладает весьма внушительным дорожным просветом на уровне некоторых современных кроссоверов – 187 мм, что бы стало явным плюсом модели для российского рынка. Производящийся в Индии хэтчбек оснащается бензиновыми 3-цилиндровыми моторами 0.8 SCe (54 л.с., 72 Нм) и 1.0 SCe (68 л.с., 91 Нм). Оба варианта комплектуются 5-ступенчатой «механикой», а модификация с литровым мотором может также комплектоваться роботизированный коробкой передач.
Отметим, что никаких официальных подтверждений возможности появления новой Оки пока не было. Кроме того, в прошлом году компания Nissan объявила о планах по закрытию бренда Datsun в связи с сокращением расходов, однако подобный автомобиль всё же мог бы занять свою нишу на нашем рынке, особенно после ухода из России хэтчбека Daewoo Matiz в 2016 году.
Сегодня в России самой доступной моделью Lada является седан Granta, который можно приобрести за 531 900 рублей (1.6 МТ, 90 л.с.). Есть также 98-сильная версия с 4-ступенчатым «автоматом», её минимальная стоимость составляет 700 500 рублей.
Кстати, предлагаем ознакомиться с историей создания Оки, а также пятью вещами, за которые любят и ненавидят этот малолитражный трёхдверный хэтчбек.
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