Новая Ока на базе Датсуна: какой она может быть

Ранее в Сети появилась информация о том, что модельный ряд российского автопроизводителя может пополниться новой компактной моделью, которая станет наследником Оки. Мы решили представить, как мог бы выглядеть подобный автомобиль.

Оригинальная Ока была разработана на Волжском автозаводе, её выпуск начался в 1987 году и производился на нескольких предприятиях. За всё время было выпущено более 700 тысяч экземпляров, что говорит весьма высоком интересе к автомобилю на рынке. В течение почти двадцати лет малолитражка регулярно модернизировалась, однако кузов оставался прежним и стремительно устаревал, поэтому к 2008 году её выпуск стал нерентабельным и был прекращён. С тех пор периодически ходили разные слухи о возрождении Оки, и одним из самых свежих является информация о том, что за основу для такого автомобиля может быть взят бюджетный хэтчбек Datsun redi-GO.

Этот автомобиль появился в 2016 году, став серийной версией одноимённого концепта, продемонстрированного в феврале 2014-го на выставке в индийском городе Дели. В прошлом году хэтчбек пережил рестайлинг, и именно такую версию мы взяли за основу для рендеров. Бюджетная малолитражка имеет 5 дверей, что стало бы существенным улучшением по сравнению со старой Окой в плане практичности. При этом кузов не утратил одного из главных своих достоинств – компактности, ведь его длина составляет лишь 3435 мм (длина оригинальной 3-дверной Оки 3200 мм). Изображённый на рендерах хэтчбек получил новую решётку радиатора и бампер в фирменном стиле Lada, при этом фары остались прежними. Зеркала также новые, оснащённые повторителями указателей поворотов. Сзади – новые бампер и крышка багажника, на которую перенесена ниша номерного знака.

Datsun redi-GO обладает весьма внушительным дорожным просветом на уровне некоторых современных кроссоверов – 187 мм, что бы стало явным плюсом модели для российского рынка. Производящийся в Индии хэтчбек оснащается бензиновыми 3-цилиндровыми моторами 0.8 SCe (54 л.с., 72 Нм) и 1.0 SCe (68 л.с., 91 Нм). Оба варианта комплектуются 5-ступенчатой «механикой», а модификация с литровым мотором может также комплектоваться роботизированный коробкой передач.

Отметим, что никаких официальных подтверждений возможности появления новой Оки пока не было. Кроме того, в прошлом году компания Nissan объявила о планах по закрытию бренда Datsun в связи с сокращением расходов, однако подобный автомобиль всё же мог бы занять свою нишу на нашем рынке, особенно после ухода из России хэтчбека Daewoo Matiz в 2016 году.

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Сегодня в России самой доступной моделью Lada является седан Granta, который можно приобрести за 531 900 рублей (1.6 МТ, 90 л.с.). Есть также 98-сильная версия с 4-ступенчатым «автоматом», её минимальная стоимость составляет 700 500 рублей.

Кстати, предлагаем ознакомиться с историей создания Оки, а также пятью вещами, за которые любят и ненавидят этот малолитражный трёхдверный хэтчбек.