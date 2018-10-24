Новая сессия краш-тестов Euro NCAP: Lexus и Mazda не берегут таз!

Тестовые протоколы Euro NCAP становятся всё длиннее: примерно половину «портянки» занимает исследование системы автоматического аварийного торможения (AEB), которая уже практически стала стандартным оснащением для новых машин, выходящих на европейский рынок. Не за горами появление беспилотных автомобилей, и Euro NCAP начал разрабатывать методику испытаний систем автономного вождения – с отчётом о первой пробной сессии, в которой приняли участие 10 автомобилей, можно ознакомиться здесь. В текущей же регулярной сессии испытаний на безопасность приняли участие пять новинок, пройдём по каждой в алфавитном порядке.

Корейский водородный кроссовер Hyundai Nexo получил 5 звёзд итогового рейтинга за безопасность и удостоился отдельной похвалы от экспертов Euro NCAP – мол, даже машины с инновационными силовыми установками хорошо держат удар. Однако в протоколе не всё так радужно: при фронтальном ударе о деформируемый барьер обе ступни и права голень водителя подвергаются повышенному оранжевому уровню опасности, при котором нельзя исключать сильных ушибов и переломов. Задние подголовники были и вовсе оценены на «двойку». Система AEB в одном из испытаний допустила наезд на пересекавшего дорогу пешехода и не воспринимает пересекающих дорогу велосипедистов.

Новый Lexus ES продемонстрировал хорошую работу систем активной безопасности: AEB не допустила контакта с препятствием ни в одном из испытаний, а вот система удержания в заданной полосе оказывается беспомощной в большинстве критических ситуаций. В пассивной безопасности японского премиального седана есть один серьезный прокол: при фронтальном ударе о стену манекен пятого перцентиля (рост – 150 см, масса – 50 кг), сидящий на заднем сиденье, поднырнул под ремень, в связи с чем защита тазовой области была оценена на «двойку», то есть существует большой риск получения травм, несовместимых с жизнью. Кроме того, при боковых краш-тестах оконные боковые подушки безопасности раскрылись не полностью. Тем не менее эксперты Euro NCAP сочли возможным присудить Лексусу ES седьмого поколения максимальные 5 звёзд итогового рейтинга.

Обновлённая Mazda 6 третьего поколения приехала на тесты Euro NCAP в кузове универсал. Итоговая оценка – 5 звёзд при практически тех же оговорках, что у Лексуса. При фронтальном ударе о стену субтильный пассажир-манекен поднырнул под ремень – оценка «плохо» за защиту тазовой области. Система удержания в полосе пасует в большинстве критических ситуаций. Система AEB достойно выдержала большинство испытаний, но не видит велосипедистов.

Mercedes-Benz A-класса четвёртого поколения более всех в этой сессии достоин 5 звёзд итогового рейтинга: к пассивной безопасности претензий нет, AEB работает хорошо и лишь систему удержания в заданной полосе эксперты Euro NCAP пожурили за игнорирование помех в слепых зонах.

За троицу «каблучков» Citroen Berlingo, Opel Combo, Peugeot Rifter отдувался только Peugeot – двум другим автомобилям просто засчитали его оценку на родственных, так сказать, началах, то есть каждому дали по 4 звезды. При фронтальном ударе о стену зафиксирован повышенный оранжевый уровень нагрузок на грудной клетке и шее водителя, а при фронтальном ударе о деформируемый барьер – на грудной клетке переднего пассажира. Система AEB работает так себе: допускает столкновения не только с пешеходами и велосипедистами, но и с автомобилями. Зато система удержания в полосе работает хорошо и страхует водителя в большинстве критических ситуаций.