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  • Новая Skoda Fabia: крупнее родственников от Audi и VW, без дизеля, зато с турбочетверкой TSI

Новая Skoda Fabia: крупнее родственников от Audi и VW, без дизеля, зато с турбочетверкой TSI

25.02.2021 119 0 0

Со сменой поколений хэтч Шкоды подрос и стал выглядеть солиднее. Помимо четырехцилиндрового турбомотора в гамму модели, как и прежде, еще входят трехцилиндровые бензиновые двигатели.

 

Ровно две недели назад Шкода распространила тизер хэтчбека Fabia четвертой генерации, а теперь раскрыты основные характеристики, вдобавок марка поделилась снимками и видео замаскированных тестовых прототипов. Напомним, мировая премьера модели намечена на весну. Универсал останется в строю, но его придется еще подождать, ведь «сарай», как ожидается, выйдет на рынок в 2022-м или и вовсе лишь в 2023 году.

В основе «четвертой» Fabia лежит платформа MQB-A0, на той же «тележке» построены нынешние хэтчи Volkswagen Polo, Seat Ibiza и Audi A1, а также еврокросс Skoda Kamiq и хэтчбек Skoda Scala. Новая Фабия крупнее предшественницы, но ниже: длина модели четвертой генерации равна 4107 мм, ширина – 1780 мм, высота – 1460 мм, колесная база – 2564 мм (габариты предыдущего хэтча: 3997/1732/1467 мм, расстояние между осями – 2470 мм). А еще новинка Шкоды по длине превзошла родственников от Audi, Seat и Volkswagen. Кроме того, Fabia вместительнее, объем багажника составляет 380 литров (+50 л по сравнению с предыдущим поколением), со сложенными спинками задних сидений этот показатель увеличивается до 1190 литров (+40 л). При этом в Skoda отмечают, что вес хэтча почти не изменился.

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В новом поколении хэтчбек выглядит взрослее: модели досталась массивная радиаторная решетка, фары теперь у́же (разумеется, они светодиодные), у задних фонарей появились дополнительные секции, которые заплывают на багажную дверь, более покатой стала крыша, плюс увеличен наклон задних стоек. Коэффициент аэродинамического сопротивления Cd – 0,28 (у прежнего хэтча – 0,32).

Салон еще не засвечен, но в Skoda уже сообщили о том, что Fabia предложат с виртуальной «приборкой». Также для новинки заявлены девять подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе движения, мониторинга «слепых» зон и распознавания дорожных знаков. Есть и шкодовские решения Simply Clever – например, складывающаяся спинка переднего пассажирского сиденья, в салонном зеркале спрятан разъем USB-C, а в тоннель перед задними сиденьями встроен бокс с подстаканниками.

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Дизеля Skoda Fabia лишилась после рестайлинга 2018 года, и он не вернется. Зато хэтчбек снова будет доступен с бензиновой «турбочетверкой» TSI, только объемом уже 1,5 литра (у «третьей» Фабии был 1.2 TSI, но его из гаммы давно убрали). Этот мотор выдает 150 л.с. и 250 Нм, у него есть функция отключения половины цилиндров на малой нагрузке. Двигатель 1.5 TSI сочетается исключительно с семиступенчатой роботизированной коробкой DSG. Также хэтч нового поколения предложат с трехцилиндровыми бензиновыми моторами 1.0 MPI (65 или 80 л.с., крутящий момент един для обеих версий – 95 Нм) и 1.0 TSI (95 или 110 л.с., 175 или 200 Нм соответственно). Все двигатели относятся к серии Evo. «Атмосферник» и младшая «турботройка» работают в паре с пятиступенчатой «механикой», 110-сильному 1.0 TSI положены 6МКП и 7DSG. Привод по-прежнему лишь передний.

На европейский рынок Skoda Fabia нового поколения выйдет до конца текущего года. До России предыдущая модель так и не добралась, «четвертую» мы тоже вряд ли увидим, ведь без локализации производства успеха не будет.

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