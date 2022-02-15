Новая Skoda Fabia Monte Carlo: спортивный декор и максимум 150 л.с.

С российского рынка Skoda Fabia ушла в 2015 году и возвращаться не собирается, а на главном для неё европейском рынке дела в последние годы идут неважно. Пик славы Фабии в Европе пришёлся на 2004 год, когда, по данным ресурса CarSalesBase, было продано более 235 тысяч экземпляров, в доковидном 2019 году реализовано без малого 155 тысяч шт., а в прошлом году спрос сократился до 90 212 единиц (на 7,9% меньше, чем в 2020-м), так что Fabia теперь в лучшем случае середнячок рынка, сильно отстающий от лидеров, таких как Renault Clio (в 2021 году продано 199 889 шт.), Peugeot 208 (195 728 шт.), Dacia Sandero (193 486 шт.), Opel Corsa (183 495 шт.), Toyota Yaris (178 032 шт.), Citroen C3 (156 904 шт.) и VW Polo (154 066 шт.).

Нынешнее четвёртое поколение Skoda Fabia дебютировало в апреле прошлого года, тогда для модели был заявлен топовый бензиновый двигатель 1.5 TSI мощностью 150 л.с., но в продаже он появится только в привязке к версии Monte Carlo, которая считается как бы спортивной, при этом для неё же будут доступны и более простые бензиновые «литрушки», вплоть до 80-сильного «атмосферника» 1.0 MPI с распределённым впрыском топлива, который идёт в паре с 5-ступенчатой «механикой» и разгоняет Фабию до 100 км/ч за долгие 15,5 с — такой вот, понимаете ли, спорт, практически времён соцлагеря, когда рядовые автолюбители о мощных моторах могли только мечтать.



Skoda 130 RS

Название Monte Carlo отсылает к легендарному ралли Монте-Карло, которое Skoda в абсолютном зачёте никогда не выигрывала, но в 1977 году два купе Skoda 130 RS со 140-сильным 1,3-литровым мотором в корме (эдакий «Восточный Porsche») заняли в Монте-Карло два первых места в своей категории, то есть среди машин с двигателем, чей рабочий объём не превышает 1300 см3.



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Сегодня Monte Carlo — это просто обозначение комплектации некоторых популярных моделей Skoda, доработок по части техники она не предполагает. Тем не менее с мотором 1.5 TSI, который предлагается только в сочетании с 7-ступенчатой коробкой пердач DSG, Fabia в состоянии разогнаться до 100 км/ч за 8 с, а максимальная скорость составляет 225 км/ч — вполне неплохо для машины на каждый день. Расход топлива, кстати, вполне умеренный — 5,6 л на 100 км по циклу WLTP, и в сочетании с опциональным 50-литровым баком вместо базового 40-литрового на такой Фабии вполне можно отправиться в дальнее путешествие, которое не потребует частых визитов на АЗС.



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Разумеется, Fabia Monte Carlo имеет некоторые визуальные особенности, а именно чуть более агрессивно выглядящие бамперы и пороги с чёрными глянцевыми накладками (та, что на заднем бампере, имитирует диффузор). Чёрным глянцем, кроме того, залиты радиаторная решётка, крыша, передние стойки, корпуса зеркал и даже шильдик Skoda на багажной двери. Ещё специально для Fabia Monte Carlo разработан уникальный дизайн 17-дюймовых колёсных Procyon с аэродинамическими накладками (машина на фотографиях снабжена именно ими), максимальный диаметры колёсных дисков — 18 дюймов.



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Отличительные черты в интерьере Fabia Monte Carlo — это спортивные передние кресла с интегральными подголовниками и развитой боковой поддержкой, красные вставки в обивке кресел, в дверных картах, на передней панели и на центральном тоннеле, накладка на передней панели «под карбон», чёрная обивка оконных стоек и крыши, алюминиевые накладки на педалях. За доплату предлагается полностью виртуальный 10,25-дюймовый щиток приборов.



Цены на Skoda Fabia Monte Carlo пока не объявлены, но нам они, по правде сказать, не очень-то интересны.

