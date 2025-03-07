Новейший кроссовер GAC Trumpchi S7 предложен с полным приводом

Концерн GAC открыл прием заказов на свою самую свежую модель – гибридный паркетник S7. Новинка доступна в богатых комплектациях, кроме того, для нее предусмотрен полный привод.

В России сегодня анонсировали появление седана GAC Empow. Его выпускают с 2021 года, но для нашего рынка это новинка. А вот в Китае сегодня же начали принимать заявки на кроссовер Trumpchi S7 (бренд Trumpchi используют только на родине), который стал первенцем семейства так называемой «новой эры». Отличия этой линейки – богатые комплектации и использование самых продвинутых технологий. Ну и конечно, речь идет об электрифицированных машинах. Так, S7 представляет собой подзаряжаемый гибрид. Впрочем, к начинке вернемся позже.

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В основе паркетника лежит новая платформа EV+, которая, как пишут китайские профильные СМИ, была разработана непосредственно GAC. Длина Trumpchi S7 равна 4900 мм, ширина – 1950 мм, высота – 1780 мм, колесная база – 2880 мм. То есть он чуть компактнее знакомого и россиянам GAC GS8. При этом «семерка» бывает только с пятиместным салоном. Заявленный объем багажника – внушительные 720 литров, со сложенными спинками второго ряда этот показатель увеличится до 2050 литров.

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Внешность выполнена в новом стиле. Главная фишка – двухъярусная головная оптика. Ее верхняя часть состоит из табло (идут уже в базе), которые объединены между собой светящейся плашкой. Эти панели способны отображать рисунки и анимацию. Под ними расположены компактные фары, к которым примыкают диодные «клыки». GAC Trumpchi S7 также получил сделанные в виде арки задние фонари и выдвижные ручки дверей. Кроссовер «стоит» на 20-дюймовых колесах.

Внутри – отдельные экраны приборки и мультимедийной системы (8,88 и 15,6 дюйма соответственно), двухспицевый руль и двухэтажный тоннель. Для задних седоков предусмотрен свой дисплей на 17,3 дюйма – он крепится к потолку. Физических клавиш почти нет. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. Центральный динамик аудиосистемы появляется прямо из передней панели.

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В списке стандартного оборудования значатся: подогрев, вентиляция и массажер сидений, откидная подставка для ног заднего правого пассажира, все упомянутые выше экраны, проекционный дисплей, двухзонный климат-контроль, подогрев руля, беспроводная зарядка, камеры кругового обзора, несколько радаров, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и слежения за разметкой. Более богатые исполнения – это еще обивка Nappa, лидар, автопарковщик, система удержания в полосе движения.

GAC Trumpchi S7 предложена в пяти комплектациях, и две из них имеют полный привод. Переднеприводные версии – это бензиновая турбочетверка 1.5 (160 л.с.) и 231-сильный электромотор. Суммарная отдача составляет 392 л.с. У вариантов 4WD на задней оси установлен отдельный 109-сильный электродвигатель, совокупная мощность – 501 л.с. Батарея одна на всех – емкостью 36,3 кВт*ч. Только на электротяге переднеприводный паркетник проедет 205 км по циклу CLTC, полноприводный – 180 км. Trumpchi S7 2WD разгоняется до «сотни» за 7,9 секунды, S7 4WD – за 5,8 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч вне зависимости от версии.

Сейчас за Trumpchi S7 без учета льгот просят 209 800 – 249 800 юаней, что эквивалентно примерно 2,6 млн – 3 млн рублей по актуальному курсу. После того, как гибрид освоит домашний рынок, его, вероятно, отправят на экспорт.