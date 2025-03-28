Новейший Skoda Elroq прирастает версиями: анонсирован «горячий» кроссовер RS

Премьеру «самой мощной» модификации компактного паркетника Шкоды проведут на следующей неделе. Как водится, от базового кроссовера новая версия еще отличится дизайном, хотя чего-то экстраординарного от внешности ждать не стоит.

Небольшой электрический кроссовер Skoda Elroq дебютировал в октябре прошлого года, на конвейер головного завода марки в Млада-Болеславе модель встала в январе 2025-го. Полномасштабные продажи новинки толком пока не начались. И тем не менее Шкода уже объявила о расширении гаммы: анонсирована «горячая» версия RS. Онлайн-презентацию спортивного Elroq проведут 3 апреля, чуть позже паркетник продемонстрируют на неделе дизайна в Милане.

Skoda Elroq RS 1 / 8 Skoda Elroq RS 2 / 8 Skoda Elroq RS 3 / 8 Skoda Elroq RS 4 / 8 Skoda Elroq RS 5 / 8 Skoda Elroq RS 6 / 8 Skoda Elroq RS 7 / 8 Skoda Elroq RS 8 / 8

Skoda Elroq RS объявлен «самой мощной» версией, но о технике пока ни слова. Судя по тизерам, в плане дизайна «спортсмен» будет перекликаться с «приветственным» исполнением First Edition и «подогретым» вариантом Sportline. От первой версии «эрэске» достанутся аналогичные вставки в переднем бампере, плюс такой паркетник получит расширенный черный декор. Собственная фишка – яркий цвет кузова Mamba Green. В салоне установят спортивные кресла – как у Elroq Sportline.

Skoda Elroq RS 1 / 2 Skoda Elroq RS 2 / 2

Напомним, кроссовер построен на платформе MEB, которая лежит в основе многих других электрокаров концерна Volkswagen. При этом Elroq стал первой массовой моделью Шкоды, примерившей новый фирменный стиль под названием Modern Solid. Длина паркетника равна 4488 мм, колесная база – 2765 мм.

Skoda Elroq First Edition 1 / 5 Skoda Elroq Sportline 2 / 5 Стандартный Skoda Elroq 3 / 5 Стандартный Skoda Elroq 4 / 5 Стандартный Skoda Elroq 5 / 5

Сейчас линейка Skoda Elroq включает четыре модификации, и у трех из них задний привод. Базовый кроссовер имеет 170-сильный электромотор и батарею емкостью примерно 55 кВт*ч, его запас хода – 375 км по циклу WLTP. Следующему по старшинству исполнению положены 204-сильный двигатель и аккумулятор на 63 кВт*ч, дальнобойность составляет 403 км. Предтоповый Elroq – это мотор мощностью 286 л.с. и батарея емкостью 82 кВт*ч (запас хода – 581 км). На вершине гаммы находится полноприводный вариант: два двигателя вместе выдают 299 л.с., такой кроссовер тоже комплектуется аккумулятором на 82 кВт*ч.