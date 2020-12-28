«Новички» под присмотром: ГИБДД планирует ужесточить контроль за начинающими водителями

Для оценивания работы учебных заведений, где готовят будущих автомобилистов, ведомство планирует публиковать сведения о тех, кто не сдал экзамены, а также об авариях, случившихся по вине «молодых» водителей.

В России в уходящем году снизилось количество серьёзных аварий (с пострадавшими и погибшими): с января по ноябрь в общей сложности в ГИБДД зафиксировали 131 776 таких ДТП, этот результат на 11,5% меньше, чем годом ранее. Из них на инциденты, произошедшие по вине начинающих водителей (то есть тех, чей стаж вождения составил менее двух лет), пришлось 7935 аварий (спад – 11,9%). То есть на их долю пришлось 6% от общего количества ДТП за указанный период.



Несмотря на тенденцию к снижению числа таких аварий, в ГИБДД всё же намерены усилить контроль за качеством подготовки в автошколах. С этой целью был разработан соответствующий законопроект (документ разместили на сайте regulation.gov.ru). Согласно ему, подразделения ГИБДД должны будут в открытом доступе предоставлять сведения о доле тех выпускников автошкол, которые сдали экзамены с первой попытки, а также о тех, кто не сдал совсем (на этапе теории и на этапе практики).

Кроме того, предполагается, что такие ежеквартальные отчёты будут включать в себя информацию о количестве погибших и раненых в авариях недавних выпускников, получивших водительские права (учитываются ДТП по вине начинающих водителей со стажем менее двух лет). Отметим, за первые 11 месяцев текущего года в таких авариях погибло 693 человека (-6,7%), травмы получили 11 307 участников (-11,8%).

Как сообщает «Коммерсант», сейчас региональные УГИБДД публикуют отчёты о результатах работы некоторых автошкол, но делают это нерегулярно. В МВД считают, что предложенный документ, в случае одобрения, позволит «повысить контроль за деятельностью образовательных организаций».

Ожидается, что публикуемыми в общем доступе отчётами будут во время проведения проверок пользоваться органы, выдающие лицензию (и подтверждающие право на неё). Вероятно, следствием станут внеплановые проверки тех автошкол, выпускники которых плохо сдают экзамены или часто попадают в ДТП.



Представители сферы отнеслись к законопроекту по-разному. Некоторые сочли, что автошколы с хорошими показателями смогут использовать их в своей рекламе и привлекать клиентов. Другие, к примеру, президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева, отметили, что предлагаемые для оценки работы автошкол критерии необъективны. Эксперт считает, что установить связь между причиной ДТП и качеством подготовки в автошколе очень сложно.

Напомним, недавно появился проект доработанного обновлённого регламента по проведению единого практического экзамена для будущих водителей. Он не включает в себя такие упражнения как «змейка» и «повороты на 90 градусов», а парковаться кандидатам теперь придётся в условиях городского движения.

