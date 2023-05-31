Новинки в КЛЮЧАВТО: теперь в дилерском портфеле компании более 35% китайских брендов

Федеральный автохолдинг «КЛЮЧАВТО» получил дилерство сразу трех новых брендов – Baic, Hongqi и Livan, тем самым увеличив долю марок из КНР в дилерском портфеле до 35%. Теперь на российском рынке компания официально представляет 13 китайских автомобильных брендов.

BAIC – одна из крупнейших автомобилестроительных компаний Китая, ее производственные мощности есть в Калининграде. Продажи моделей Baic U5 PLUS и X35 стартуют в дилерских центрах КЛЮЧАВТО:

г. Сочи, Центральный район, ул. Кипарисовая, 16/1;

г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Текучёва, 354;

г. Краснодар, ул. Аэропортовская, 6/1.

Baic U5 PLUS – автомобиль с типом кузова седан и габаритами 4660х1820х1480 мм, колесной базой 2670 мм и мощностью двигателя 113 л.с.

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Baic Х35 – переднеприводный кроссовер, который имеет габариты 4325х1640х1830 мм и двигатель мощностью от 116 до 150 л.с. Позже в КЛЮЧАВТО ожидается еще одна модель – Baic X7.

Автомобили Baic U5 PLUS и Baic X35 PLUS доступны в КЛЮЧАВТО по цене от 1 699 900 руб.

Компания Hongqi официально вышла на российский рынок с тремя роскошными моделями автомобилей: E-HS9, H9 и HS5 доступны покупателям в четырех дилерских центрах КЛЮЧАВТО:

г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 43;

г. Краснодар, ул. Крылатая, 12/3;

г. Краснодар, ул. Конгрессная, 6;

г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, 41.

Hongqi E-HS9 – электрический кроссовер премиум-класса с габаритами 5209х2010х1731 мм, колесной базой 3110 мм и мощностью двигателя до 551 л.с., Hongqi H9 – габаритный седан премиум-класса (5137x1904x1493 мм, колёсная база – 3060 мм, мощность двигателя от 252 до 283 л. с.). Третья модель от премиального бренда Hongqi HS5 – это кроссовер с мощностью двигателя до 224 л.с. и габаритами 4760x1907x1700 мм.

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Модель Hongqi E-HS9 представлена в КЛЮЧАВТО по цене от 9 490 000 руб., Hongqi H9 – от 7 790 000 руб., Hongqi HS5 – от 5 490 000 руб.

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Бренд Livan на данный момент представлен в КЛЮЧАВТО экономичным переднеприводным кроссовером Livan X3 Pro. Двигатель авто имеет объем 1,5 л и мощность 113 л.с. Габариты кроссовера – 4005x1760x1575 мм, колесная база равна 2480 мм. Автомобили доступны для клиентов в следующих дилерских центрах компании:

г. Новороссийск, с. Кирилловка, ул. Промышленная, 1Г;

г. Краснодар, ул. Аэропортовская, 4/2;

Ростовская обл., г. Аксай, Аксайский пр-т, 13.

Цены на Livan X3 Pro в КЛЮЧАВТО начинаются от 1 699 900 руб. До конца года автохолдинг планирует расширить модельный ряд бренда в своем ассортименте.

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«КЛЮЧАВТО продолжает активно работать над расширением дилерского портфеля и развивать сотрудничество с китайскими брендами. Сегодня дилерство китайских марок – перспективное направление, которое отвечает потребностям всех участников рынка. Автопроизводители КНР предлагают технологичные автомобили, представленные как в премиум, так и в массовом сегменте. Рост их популярности подтверждают итоги продаж первого квартала – КЛЮЧАВТО реализовал на 34% новых китайских авто больше, чем в четвертом квартале прошлого года, а динамика год к году составила +305%», – прокомментировала Юлия Овчинникова, директор по развитию автохолдинга «КЛЮЧАВТО».

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В КЛЮЧАВТО также отмечают, что на продажи новых автомобилей китайских брендов в первом квартале пришлось 39,1% от общего числа реализованных авто, что в 8 раз превышает показатель прошлого года.

Весной этого года автохолдинг стал официальным дилером еще трех китайских марок – бренда сельскохозяйственной спецтехники LOVOL, бренда внедорожной техники для активного отдыха HISUN, а также автомобильного бренда KAIYI. Автомобили доступны для покупки в дилерских центрах КЛЮЧАВТО.

Партнерский материал