Новые авто ×
  • Новинки в КЛЮЧАВТО: теперь в дилерском портфеле компании более 35% китайских брендов

Новинки в КЛЮЧАВТО: теперь в дилерском портфеле компании более 35% китайских брендов

31.05.2023 37 0 0

Федеральный автохолдинг «КЛЮЧАВТО» получил дилерство сразу трех новых брендов – Baic, Hongqi и Livan, тем самым увеличив долю марок из КНР в дилерском портфеле до 35%. Теперь на российском рынке компания официально представляет 13 китайских автомобильных брендов.

BAIC – одна из крупнейших автомобилестроительных компаний Китая, ее производственные мощности есть в Калининграде. Продажи моделей Baic U5 PLUS и X35 стартуют в дилерских центрах КЛЮЧАВТО:

  • г. Сочи, Центральный район, ул. Кипарисовая, 16/1;
  • г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Текучёва, 354;
  • г. Краснодар, ул. Аэропортовская, 6/1.

Baic U5 PLUS – автомобиль с типом кузова седан и габаритами 4660х1820х1480 мм, колесной базой 2670 мм и мощностью двигателя 113 л.с.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Baic Х35 – переднеприводный кроссовер, который имеет габариты 4325х1640х1830 мм и двигатель мощностью от 116 до 150 л.с. Позже в КЛЮЧАВТО ожидается еще одна модель – Baic X7.

Автомобили Baic U5 PLUS и Baic X35 PLUS доступны в КЛЮЧАВТО по цене от 1 699 900 руб.

Компания Hongqi официально вышла на российский рынок с тремя роскошными моделями автомобилей: E-HS9, H9 и HS5 доступны покупателям в четырех дилерских центрах КЛЮЧАВТО:

  • г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 43;
  • г. Краснодар, ул. Крылатая, 12/3;
  • г. Краснодар, ул. Конгрессная, 6;
  • г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, 41.

Hongqi E-HS9 – электрический кроссовер премиум-класса с габаритами 5209х2010х1731 мм, колесной базой 3110 мм и мощностью двигателя до 551 л.с., Hongqi H9 – габаритный седан премиум-класса (5137x1904x1493 мм, колёсная база – 3060 мм, мощность двигателя от 252 до 283 л. с.). Третья модель от премиального бренда Hongqi HS5 – это кроссовер с мощностью двигателя до 224 л.с. и габаритами 4760x1907x1700 мм.

1 / 2
2 / 2

Модель Hongqi E-HS9 представлена в КЛЮЧАВТО по цене от 9 490 000 руб., Hongqi H9 – от 7 790 000 руб., Hongqi HS5 – от 5 490 000 руб.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Бренд Livan на данный момент представлен в КЛЮЧАВТО экономичным переднеприводным кроссовером Livan X3 Pro. Двигатель авто имеет объем 1,5 л и мощность 113 л.с. Габариты кроссовера – 4005x1760x1575 мм, колесная база равна 2480 мм. Автомобили доступны для клиентов в следующих дилерских центрах компании:

  • г. Новороссийск, с. Кирилловка, ул. Промышленная, 1Г;
  • г. Краснодар, ул. Аэропортовская, 4/2;
  • Ростовская обл., г. Аксай, Аксайский пр-т, 13.

Цены на Livan X3 Pro в КЛЮЧАВТО начинаются от 1 699 900 руб. До конца года автохолдинг планирует расширить модельный ряд бренда в своем ассортименте.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

«КЛЮЧАВТО продолжает активно работать над расширением дилерского портфеля и развивать сотрудничество с китайскими брендами. Сегодня дилерство китайских марок – перспективное направление, которое отвечает потребностям всех участников рынка. Автопроизводители КНР предлагают технологичные автомобили, представленные как в премиум, так и в массовом сегменте. Рост их популярности подтверждают итоги продаж первого квартала – КЛЮЧАВТО реализовал на 34% новых китайских авто больше, чем в четвертом квартале прошлого года, а динамика год к году составила +305%», – прокомментировала Юлия Овчинникова, директор по развитию автохолдинга «КЛЮЧАВТО».

1 / 2
2 / 2

В КЛЮЧАВТО также отмечают, что на продажи новых автомобилей китайских брендов в первом квартале пришлось 39,1% от общего числа реализованных авто, что в 8 раз превышает показатель прошлого года.

Весной этого года автохолдинг стал официальным дилером еще трех китайских марок – бренда сельскохозяйственной спецтехники LOVOL, бренда внедорожной техники для активного отдыха HISUN, а также автомобильного бренда KAIYI. Автомобили доступны для покупки в дилерских центрах КЛЮЧАВТО.

Партнерский материал

седан кроссовер Китай новые авто

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы ДТП при буксировке: кого и когда могут признать виновным Мы уже рассказывали о том, как правильно буксировать автомобиль на мягкой сцепке и за что можно получить штраф. Сегодня же коснемся более неприятного вопроса: ДТП при буксировке. Кого могу... 243 0 1 29.05.2023
Статьи / Выбор авто Новая Lada Vesta? Десять альтернативных вариантов до 2 миллионов Год назад нечего было и мечтать о покупке новой иномарки дешевле 2 миллионов рублей и казалось, что это навсегда. Однако сейчас ситуация на рынке стабилизировалась, вышли новые сравнительно... 2254 4 0 27.05.2023
Статьи / Практика Минус датчик, плюс проблема: зачем обманывать лямбда-зонд Есть одна интересная тенденция: чем ниже падает стоимость драгметаллов, тем меньше на рынке предложений бесплатно удалить катализатор. Оно и понятно: зачем «удаляльщикам» что-то вырезать, е... 2298 1 0 26.05.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 13664 8 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Наппа, блокировки и танковый разворот: тест-драйв внедорожника Tank 300 Горная Хакасия, массив Сундуки. Крутой подъем и колея с глубокими промоинами, ведущая на вершину. Кажется, будет трудно – ведь в каждой такой промоине автомобиль попадает на диагональное выв... 8244 12 4 02.03.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Любовь по инструкции: тест-драйв ГАЗ Соболь NN Соболь NN ждали долго. Появилась ГАЗель NEXT – а Соболя NEXT нет. Вышла ГАЗель NN – а Соболя NN не видно. Вроде и отличий между ГАЗелью и Соболем не так уж много, можно было бы построить его... 6879 0 1333 03.03.2023
Change privacy settings