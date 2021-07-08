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  • Головокружительная лёгкость: новое британское купе Wells Vertige с технологиями прошлого

Головокружительная лёгкость: новое британское купе Wells Vertige с технологиями прошлого

08.07.2021 141 0 0

Встречаем новую компанию из английского графства Уорикшир, которая хочет делать лёгкие аналоговые спорткары в лучших британских традициях. На этой неделе в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде компания представила свою первую и пока единственную модель Vertige, мелкосерийное производство которой начнётся весной следующего года.

 

Компанию Wells Motor Cars основал британский предприниматель Робин Уэллс, преуспевший в страховом бизнесе на Ближнем Востоке (детали биографии и другие подробности сообщил британский журнал Autocar). В 2014 году Уэллс захотел купить спортивный автомобиль своей мечты, но ничего подходящего на британском рынке не нашёл — изделия от Lotus, Caterham и Morgan его, очевидно, не устроили. В итоге Уэллс решил сделать идеальный спорткар самостоятельно, а помог ему в этом Робин Холл, опытный автомобильный инженер, прежде работавший в Rover, BMW и Jaguar Land Rover, а теперь владеющий собственной инжиниринговой компанией Hall Engineering and Design.

Разработка спорткара началась в 2016 году и вот теперь он готов. Имя Vertige — французское, в переводе на русский оно означает «головокружение». В основе Vertige лежит пространственная рама из высокопрочной стали, панели пола изготовлены из алюминия, а наружные панели кузова — из стеклопластика, армированного кевларом.

Vertige — это двухместное среднемоторное купе с открывающимися вверх дверьми. Габаритная длина — 3944 мм, ширина — 1752 мм, высота — 1142 мм, колёсная база — 2371 мм. Расчётная снаряженная масса — всего 815 кг, развесовка — 47/53 в пользу задней оси. Подвеска — пружинная, на двойных поперечных рычагах «по кругу», с возможностью регулировки. Рулевой механизм типа шестерня-рейка по умолчанию не имеет усилителя, но по желанию заказчика к нему прикрутят электроусилитель. Тормоза — дисковые вентилируемые «по кругу», диаметр дисков — 280 мм, суппорты — 4-поршневые. Литые колёсные диски Speedline обуты в шины Michelin Pilot Sport 4 размерностью 205/45 ZR 17.

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Двигатель установлен поперечно перед задней осью — это 2,0-литровый бензиновый «атмосферник» Ford, выдающий максимальные 211 л.с. и 210 Нм. Вся мощность передаётся на задние колёса через 6-ступенчатую МКП. До 60 миль/ч (96,56 км/ч) Wells Vertige разгоняется за 4,6 с, максимальная скорость — 140 миль/ч (225 км/ч).

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В простеньком салоне, в котором можно обнаружить немало элементов моделей Ford, есть кондиционер, мультимедийная система с 7-дюймовыми сенсорным экраном и поддержкой смартфонных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto, 2 громкоговорителя, 2 USB-порта и обогрев ветрового стекла. Обитые кожей кресла — с механическими регулировками, форточки в дверях открываются вручную. Объём основного багажника сзади — 206 л, но есть ещё 15 л свободного пространства спереди рядом с запаской. Объём топливного бака — 50 л.

Системы активной и пассивной безопасности? В Wells Vertige их нет, иначе масса машины улетела бы за тонну, а Уэллс хотел максимально лёгкий спорткар.

И вот за этот аскетичный продукт компания Wells Motor Cars хочет 40 тысяч фунтов стерлингов (4,1 млн рублей в пересчёте по текущему курсу). Первые семь экземпляров для семьи и друзей будут изготовлены на мощностях Hall Engineering and Design, а последующий регулярный выпуск будет налажен на собственной фабрике Wells Motor Cars в Бишоп Итчингтон, графство Уорикшир. В год компания собирается изготавливать не более 25 экземпляров Vertige. О своих дальнейших творческих планах Робин Уэллс пока ничего публично не сообщал.

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