Китайская компания намерена расширить свою модельную линейку на нашем рынке. Одна из новинок Dongfeng доберется до РФ уже в этом году.

На открывшемся на этой неделе Пекинском автосалоне компания Дунфэн представила 18 моделей. На стенде были выставлены как новинки, так и уже продающиеся в Китае машины. К последним относятся кроссоверы Fengguang 580 (произносится «фен-гуа») и Fengshen AX4 («фен-шуа») – нам эти «паркетники» интересны тем, что скоро они доберутся до России. В российском офисе Dongfeng поделились подробностями о кроссах. Отметим, в РФ модели китайской компании продают под брендом DFM, созданным специально для нашего рынка.

1 / 3 На фото: Dongfeng Fengguang 580, он же будущий DFM 580 2 / 3 На фото: Dongfeng Fengguang 580, он же будущий DFM 580 3 / 3 На фото: Dongfeng Fengguang 580, он же будущий DFM 580

Первым до России доберется семиместный кроссовер DFM 580 – модель появится у дилеров в уже в этом году. Длина «паркетника» равна 4 680 мм, ширина – 1 845 мм, высота – 1 715 мм, колесная база – 2 780 мм. Как отметили в Dongfeng, из семиместного автомобиль может трансформироваться в двухместный – в нем можно перевозить крупногабаритный груз. Предусмотрено шесть комбинаций складывания кресел, длина грузовой площадки варьируется от 390 до 1 960 мм.

В Китае кроссовер с индексом 580 доступен с бензиновыми «атмосферником» SFG18 1.8 (132 л.с.) и турбомотором SFG15T 1.5 (150 л.с.). Первый двигатель сочетается с пятиступенчатой «механикой», второй работает в паре с 6МКП или вариатором. Привод – только передний. В «базе» у модели имеются четыре подушки безопасности, ABS, EBD, камера заднего вида. В топовой версии есть штатный видеорегистратор.

1 / 5 На фото: Dongfeng Fengshen AX4, он же будущий DFM AX4 2 / 5 На фото: Dongfeng Fengshen AX4, он же будущий DFM AX4 3 / 5 На фото: Dongfeng Fengshen AX4, он же будущий DFM AX4 4 / 5 На фото: Dongfeng Fengshen AX4, он же будущий DFM AX4 5 / 5 На фото: Dongfeng Fengshen AX4, он же будущий DFM AX4

Компактный «паркетник» AX4 (4 195/1 780/1 622 мм, колесная база– 2 580 мм) будет сертифицирован для России в 2018-м, на наш рынок эта модель выйдет, вероятно, в конце текущего – начале следующего года. По предварительным данным, DFM AX4 в РФ предложат с теми же моторами, что и в Поднебесной: с атмосферным двигателем 1.6 (124 л.с.), работающим в паре с МКП, и турбомотором GARRETT GTC12 1.4 (140 л.с.), который комплектуется «роботом» от Getrag. Привод – опять же только передний. Кстати, в настройке шасси AX4 принимали участие специалисты PSA (Dongfeng владеет акциями французского концерна).

В арсенале DFM AX4: светодиодная оптика, ESP, система предупреждения столкновения с препятствиями на малой скорости, система контроля давления в шинах, боковые подушки и шторки безопасности.

1 / 6 На фото: концепт Dongfeng eπ 2 / 6 На фото: концепт Dongfeng eπ 3 / 6 На фото: Dongfeng T5 4 / 6 На фото: Dongfeng T5 5 / 6 На фото: Dongfeng ix5 6 / 6 На фото: Dongfeng ix5

О совершенно новых моделях Dongfeng, представленных в Пекине, портал «Колёса.ру» уже рассказывал: на мотор-шоу дебютировали кросс-купе ix5 (построено на базе DFM 580), «паркетник» T5 с 200-сильным лицензионным мотором BMW, а также концептуальное купе eπ, у которого две модификации – полностью электрическая и гибридная.

Кстати, ранее генеральным директором российского представительства Dongfeng рассказал в интервью порталу «Колёса.ру» о других планах компании относительно нашего рынка.