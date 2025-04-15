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Новые масла Teboil для автоматических коробок передач

15.04.2025 87 1 0

Teboil расширяет ассортимент смазочных материалов новыми трансмиссионными жидкостями в линейках Teboil Fluid CVT и Teboil Fluid DCT.

Полностью синтетические трансмиссионные масла Teboil Fluid CVT и Teboil Fluid CVT LV созданы для бесступенчатых коробок передач (вариаторов CVT) с ременным и цепным приводом большинства современных автомобилей.

Teboil Fluid DCT и Teboil Fluid DCT LV – полностью синтетические трансмиссионные жидкости для роботизированных коробок передач с двойным «мокрым» сцеплением DCT / DSG легковых и легких коммерческих автомобилей.

Новые трансмиссионные жидкости Teboil будут доступны в розничной продаже с апреля этого года.

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1 комментарий
15.04.2025 15:09
Papirus

Блондинкам можно заливать безбоязненно, папик через месяц новую тачку купит.

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