Новые масла Teboil для автоматических коробок передач

Полностью синтетические трансмиссионные масла Teboil Fluid CVT и Teboil Fluid CVT LV созданы для бесступенчатых коробок передач (вариаторов CVT) с ременным и цепным приводом большинства современных автомобилей.
Teboil Fluid DCT и Teboil Fluid DCT LV – полностью синтетические трансмиссионные жидкости для роботизированных коробок передач с двойным «мокрым» сцеплением DCT / DSG легковых и легких коммерческих автомобилей.
Новые трансмиссионные жидкости Teboil будут доступны в розничной продаже с апреля этого года.
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