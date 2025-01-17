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Новые Mercedes S-Class Coupe показались на патентных изображениях

17.01.2025 585 0 0

Не исключено, что двухдверные версии выйдут под суббрендами марки и станут частью малотиражной линейки Mythos.

Купе никогда не относилось к массовому сегменту на автомобильном рынке, а сейчас, на фоне роста интереса к SUV, их продажи продолжают снижаться. В том числе из-за этого немецкий производитель Mercedes-Benz ранее принял решение проредить модельную линейку от некоторых двухдверок. Так что в итоге Mercedes-Benz S-Сlass в ходе шестой смены генерации, которая прошла в 2020 году, лишился купе и кабриолетов. Однако ситуация ещё может измениться, это подтверждают недавно обнаруженные патентные изображения.

Потенциальное купе S-Class, которое могут выпустить под суббрендом Mercedes-AMG

Изображения двух версий купе опубликованы в базе ведомства по интеллектуальной собственности Евросоюза (European Union Intellectual Property Office, EUIPO). Стоит отметить, что обе заявки, поданные в текущем месяце, принадлежат не немецкой марке Mercedes-Benz, а швейцарской компании Robu Aktiengesellschaft. Не исключено, что двухдверки впоследствии войдут в малотиражную дорогую линейку Mythos.

В одной заявке у S-Class Coupe двухцветный кузов, передняя часть оформлена так же, как у актуального Mercedes-AMG S 63 E Performance (V223), включая массивную хромированную радиаторную решётку с вертикальными прутьями. В профиль можно увидеть хромированную окантовку рамки бокового остекления, шильдик с указанием на битурбомотор V8, расположенный под капотом, а также логотип Maybach на колёсных дисках. При этом на корме можно разглядеть эмблему AMG. Есть вероятность, что такая двухдверка (если производитель решит дать ей «зелёный свет») выйдет под суббрендом Mercedes-AMG.

Вторая заявка содержит снимки ещё одного купе S-Class, оформление передней части примерное такое же, как у нынешнего Mercedes-Maybach S 680 4Matic (Z223). У него аналогичная решётка радиатора с тонкими вертикальными линиями, более плотной центральной полосой и окантовкой с названием суббренда. При этом на кромке капота есть фигурка с логотипом марки, причём это не Mercedes, как у актуального седана, а именно Maybach.

Потенциальное купе S-Class, которое могут выпустить под суббрендом Mercedes-Maybach

Ещё эта эмблема у автомобиля на патентных изображениях располагается на задней стойке, колёсных дисках и крышке багажника. Кроме того, корма привлекает внимание за счёт раздельного заднего стекла. Такое решение ранее было представлено на концепте Mercedes-Maybach Ultimate Luxury, который марка привезла на Пекинский автосалон весной 2018 года. Если такая двухдверка будет одобрена, она, вероятно, выйдет под суббрендом Mercedes-Maybach.

Очевидно, что цены таких автомобилей (в случае, если они доберутся до производства) окажутся ощутимо выше по сравнению с актуальными седанами. Так, на домашнем рынке, в Германии, Mercedes-AMG S 63 E Performance сейчас можно купить за 210 029 евро (эквивалентно примерно 22,2 млн рублей по текущему курсу). А за Mercedes-Maybach S 680 здесь просят не менее 238 488 евро (около 25,2 млн рублей).

Напомним, минувшим летом стало известно о том, что Mercedes-Benz пришлось сократить объём производства S-Class и EQS из-за спада продаж.

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