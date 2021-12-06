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  • Новые поправки в ТО: автовладельцев могут заставить проходить техосмотр после ДТП

Новые поправки в ТО: автовладельцев могут заставить проходить техосмотр после ДТП

06.12.2021 120 0 0

Ожидается, что стоимость услуг операторов ТО возрастёт. С различными предложениями к депутатам обратились представители этой сферы бизнеса.

 

В России техосмотр автомобилей существует в той или иной форме уже давно. Так называемая «инструментальная проверка» транспорта появилась и сразу же стала обязательной в 1936 году, тогда же была образована Госавтоинспекция. В 1964-ом появились талоны ТО, и в отставку этот документ отправили в 2011 году. Их заменили диагностические карты, которыми автовладельцы пользуются и сейчас. С марта 2021-го они существуют только в электронном формате, а бумажный аналог на руки теперь не выдают.

Согласно действующей норме, техосмотр является обязательным для транспорта, участвующего в коммерческих перевозках, а также для «легковушек» в возрасте старше четырёх лет (здесь речь идёт о машинах, принадлежащих физлицам). Отметим, до недавнего времени законодатели старательно ужесточали нормы, касающиеся техосмотра; предполагалось, что таким образом получится сократить число аварий, произошедших с участием неисправного транспорта.

Но летом текущего года вектор сменился: власти перешли на обсуждение отмены обязательного техосмотра для физлиц, владеющих легковыми автомобилями. Причём изначально с этой инициативой выступили в ГИБДД, затем её подхватили в кабмине и довели до соответствующего законопроекта, который уже находится на рассмотрении. Законодатели всё ещё предполагают, что смогут одобрить инициативу до конца текущего года, хотя осталось меньше месяца.

Будет ли принята норма об отмене обязательного техосмотра или же принятие решения перенесут на 2022 год, станет ясно до 8 декабря. Ожидается, что к этому времени будет представлена версия документа, обновлённого ко второму чтению. Напомним, в правительстве РФ ранее дали положительный отзыв на законопроект, но отметили, что его нужно доработать таким образом, чтобы он соответствовал положениям договора о Евразийском экономическом союзе.

Несмотря на то, что документ в оперативном режиме готовят к принятию, представители отрасли намерены внести в него свои поправки. Как сообщает Autonews.ru, операторы пунктов техосмотра отправили депутатам свои предложения, которые включают в себя, в частности, расширение перечня условий, при которых техосмотр останется обязательным для «легковушек», принадлежащих физлицам. Сейчас в списке лишь пара пунктов: ТО требуется при регистрации машины старше четырёх лет в случае смены собственника и при внесении изменений в конструкцию автомобиля.

В Союзе операторов ТО предложили обязать отправлять на проверку технического состояния машины, попавшие в ДТП, а также транспорт, владельцы которого получили ранее штраф по части 1, статье 12.5 КоАП «Управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация ТС запрещена». Предполагается, что в первом случае направления на внеплановый техосмотр будут выдавать страховые компании после урегулирования убытков.

Ещё операторы предлагают отказаться от госрегулирования цен на свои услуги (сейчас решение принимается на региональном уровне). Нынешнюю стоимость представители сферы бизнеса считают заниженной. По их мнению, в качестве основы расчёта стоит использовать стоимость нормо-часа на СТО (в зависимости от субъекта РФ). В итоге ценник услуги, конечно же, ощутимо вырастет.

авто и общество техосмотр законы

 

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