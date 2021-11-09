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Новый шаг к отмене обязательного техосмотра в РФ: законопроект поддержали в правительстве

09.11.2021 293 0 0

В случае окончательного одобрения процедура проверки технического состояния машин станет добровольной для большинства российских автовладельцев.

 

В стране по-прежнему продолжает действовать норма, согласно которой все собственники легковых автомобилей, чей возраст превышает четыре года, должны в обязательном порядке в установленные законом сроки отправлять свои машины на проверку технического состояния. В результате формируется диагностическая карта: сейчас этот документ оформляется только в электронном формате, он хранится в системе ЕАИСТО.

До недавнего времени законодатели старательно ужесточали нормы, касающиеся техосмотра; предполагалось, что таким образом получится сократить число аварий, произошедших с участием неисправного транспорта. Однако летом этого года власти перешли на обсуждение отмены обязательного техосмотра. Изначально с этой инициативой выступили в ГИБДД, потом её подхватили в кабмине. Соответствующий законопроект уже готов и находится на рассмотрении, его могут принять до конца текущего года.

Изначально предполагалось, что проверка станет добровольной для всех легковых машин, не участвующих в коммерческих перевозках пассажиров и грузов. Однако позже документ подкорректировали: к категории тех, для кого техосмотр останется обязательным, власти решили добавить автомобили физлиц (в возрасте старше четырёх лет), в случае, если они меняют владельца. Кроме того, пройти проверку понадобится в случае внесения в конструкцию изменений – к примеру, при переводе авто на газ. Отметим, для коммерческих перевозчиков действующими останутся нынешние правила.

Теперь правительство РФ одобрило законопроект, но предложило внести в текст правки: они призваны сделать так, чтобы документ соответствовал регламенту Таможенного союза. О том, что проект не должен идти вразрез с договором о Евразийском экономическом союзе, говорится в отзыве Белого дома.

Как сообщает Autonews.ru со ссылкой на Игоря Волчека, председателя Гильдии операторов техосмотра при Московской торгово-промышленной палате, законопроект должен соответствовать нормам Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств», где сказано, что все зарегистрированные на территории союза транспортные средства должны проходить обязательный техосмотр. Напомним, помимо РФ в союз входят Казахстан, Беларусь, Армения и Киргизия.

При этом авторы законопроекта отметили, что действующие нормы их документ не нарушает, так как международные обязательства РФ по допуску к эксплуатации ТС предусмотрены Конвенцией о дорожном движении. А согласно ей, проведение периодических технических осмотров является обязательным только для автобусов, грузовых автомобилей, чья разрешённая максимальная масса превышает 3,5 тонны, и прицепов к ним.

Стоит отметить, что авторы резонансной инициативы в пояснительной записке сделали упор на том, что автовладельцы обязаны содержать свой автомобиль в исправном техническом состоянии, а в случае, если проблемы есть, они не должны выезжать на дороги. Соответствующие требования есть в актуальных Правилах дорожного движения. Для желающих останется возможность пройти техосмотр на добровольной основе.

Россия авто и общество техосмотр ПДД законы

 

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