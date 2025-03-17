Новые тягачи Sitrak C9H готовятся выйти на российский рынок

Грузовики китайской марки, адаптированные для эксплуатации в РФ, доберутся до местных дилеров в 2025 году.

Компания Sinotruk, основанная в 1930 году, на сегодняшний день является известным производителем грузовых автомобилей в Китае, а также за его пределами: продажи техники налажены более чем в 110 странах мира. Известно, что компании принадлежит 15 заводов за пределами Поднебесной, а её представительства числятся в 89 странах. Отметим, в конце прошлого года корреспондент Kolesa.ru побывал на заводах Sinotruk в Цзинане.

Местное представительство – «Синотрак Рус» – обеспечивает в РФ комплексную поддержку седельных тягачей, самосвалов и другого грузового транспорта двух брендов: Howo (средний ценовой сегмент) и Sitrak (более высокий ценовой сегмент). Реализацию и обслуживание техники обеспечивают сеть дистрибьюторов и свыше 300 дилерских центров в 109 городах страны.

Сейчас на российский рынок коммерческого транспорта готовятся выйти новые тягачи Sitrak C9H. Начало поставок намечено на 2025 год, более точного срока пока нет. При этом в местном представительстве подчеркнули, что модификации модели получили ряд изменений, внесенных инженерами в конструкцию, оснащение и внешность: таким стал ответ производителя на запросы российских дилеров и конечных пользователей техники.

Известно, что в РФ привезут седельные тягачи с тремя версиями колёсных формул: первым на рынок выйдет вариант 4х2, позже в текущем году семейство пополнят 6х2 и 6х4. Все модификации оснащаются обновлённым дизельным двигателем MC13 объёмом 12,4 литра (создан по технологиям MAN), который работает в паре с 12-ступенчатой автоматической коробкой передач фирмы ZF. Отмечается, что результатом модернизации мотора стало 7-процентное снижение расхода топлива.

На это, кстати, ещё повлияли изменения во внешности Sitrak C9H, которые позволили улучшить аэродинамику. Ещё тягачам изменили конфигурацию шасси, что позволило увеличить объём топливных баков, которые теперь суммарно вмещают 1300 литров топлива (два по 650 литров), что на 40 литров больше по сравнению с другими представителями этого бренда; в российском офисе отметили, что это решение позволило «упразднить» топливоперекачивающий электронасос.

Готовящийся к выходу на российский рынок Sitrak C9H получил новое исполнение изоляции и модернизированную выхлопную систему, что позволило снизить шум и улучшить показатели вибрации и жёсткости. Также грузовик снабдили усовершенствованной тормозной системой: давление в тормозном контуре было поднято с 10 до 12,5 бар. Инженеры вдвое (до 90 литров) увеличили вместимость бака AdBlue, кроме того, восполнение технической жидкости стало проще из-за изменённого положения заливной горловины.

Ещё в компании рассказали о том, что новые тягачи Sitrak C9H будут поставляться в РФ с «люксовой» кабиной с русифицированной приборной панелью, многофункциональным дисплеем, интегрированной боковой защитой, автономным отопителем, разъёмами 12v и 24v. В оснащение базовой версии входит холодильник, а опционально доступны ещё микроволновая печь и кофеварка.