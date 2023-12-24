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Новый Audi A5 Sportback: первые изображения

24.12.2023 2093 0 1

Немецкая компания готовит новое поколение моделей среднего класса, и первым на тесты вывели универсал A5 Avant (его рендеры мы сделали не так давно). Чуть позже к нему присоединился лифтбек, и благодаря шпионским фотографиям у нас есть возможность составить собственное представление о том, как он будет выглядеть.

Модель А5 была впервые представлена весной 2007 года и изначально предлагался только в версии двухдверное купе. Двумя годами позже к нему присоединились кабриолет и пятидверный лифтбек. Сегодня на конвейере второе поколение автомобиля, премьера которого состоялась летом 2016 года. Оно включает в себя те же варианты кузовов, однако уже в следующей генерации ситуация изменится.

Нынешний Audi A5 Sportback
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Нынешний Audi A5 Sportback
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Нынешний Audi A5 Sportback
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Ранее компания Ауди объявила о смене системы наименований, вследствие чего новые электрические модели будут носить чётные индексы, а автомобили с двигателями внутреннего сгорания — нечётные. Таким образом, наследник нынешнего универсала А4 получит имя A5 Avant, а компанию ему составит лифтбек с привычной приставкой Sportback. Его дизайн в большинстве своём аналогичен универсалу, рендеры которого мы опубликовали месяц назад. По форме задней части кузова новинка будет представлять из себя что-то среднее между нынешним лифтбеком А5 и седаном А4. Как и у универсала, здесь появятся объединённые горизонтальной светодиодной полосой фонари с вертикальными сегментами в верхней части. Отличительной особенностью нового Sportback станут двери с оконными рамками, в то время как на нынешней модели окна безрамочные.

Рендер нового Audi A5 Sportback

Audi A5 нового поколения сохранит платформу MLB Evo, её используют все современные модели компании, начиная с А4. Автомобиль будет предлагаться с широкой гаммой моторов — большинство из них будут 4-цилиндровыми, а для более мощных модификаций (S5, например) будет предложен двигатель с шестью цилиндрами. Кроме того, автомобиль получит ряд гибридных модификаций.

Рендер нового Audi A5 Sportback

Премьера новинки ожидается в ближайшие месяцы.

Между тем, компания Audi решила продолжать выпускать автомобили с ДВС из-за проблем со спросом на электромобили.

рендеры "Колёса.ру" новинки лифтбек Audi Audi A5 Sportback

 

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