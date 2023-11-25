На этой неделе в Сети были опубликованы фотографии нового немецкого универсала практически без камуфляжа, благодаря которым у нас есть возможность оценить все основные особенности его внешнего вида.

В этом году компания Audi заявила о грядущих изменениях в системе наименований своих моделей. Согласно им, новые электрические модели будут носить чётные индексы, а автомобили с двигателями внутреннего сгорания — нечётные. Соответственно, прямой наследник нынешней А4 получит имя А5, а освободившееся имя отдадут полностью электрическому автомобилю. О внешнем виде последнего пока нет никакой информации, в то время как «традиционный» универсал уже неоднократно был замечен фотошпионами во время испытаний.

Рендер нового Audi A5 Avant

На самых свежих фотографиях тестовые образцы практически лишены привычной маскировки и позволяют рассмотреть большинство деталей. В целом автомобиль сохранит привычные пропорции, при этом дизайн станет более округлым, наподобие электрического седана e-tron GT. Спереди обращает на себя внимание более компактная решётка радиатора, что совершенно не вписывается в современные автомобильные тренды. Фары имеют достаточно простую форму, а графика светодиодных ходовых огней в их верхней части перекликается с рестайлинговой A4 нынешнего поколения. На виде сбоку наиболее интересным элементов можно назвать нехарактерные для других моделей Audi дверные ручки, сделанные в виде углублений, а также плавные выступы над задними колёсными арками. Единственной загадкой пока остаётся лишь графика светодиодов в фонарях, хотя уже видно, что они выполнены единым элементом во всю ширину кормы.

Рендер нового Audi A5 Avant

Новый Audi A5 сохранит платформу MLB Evo, при этом в гамме появятся гибридные силовые установки. Помимо универсала, модель будет также представлена в кузове 5-дверный лифтбек с традиционной для марки приставкой Sportback, а вот нового седана может не быть (никакой информации об этом типе кузова в новом поколении пока не было).

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Премьера новинки ожидается в ближайшие месяцы.

Напомним, в начале этой осени состоялся дебют обновлённого кроссовера Audi Q8.