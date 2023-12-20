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  • Audi решила продолжить выпускать автомобили с ДВС из-за проблем со спросом на электромобили

Audi решила продолжить выпускать автомобили с ДВС из-за проблем со спросом на электромобили

20.12.2023 158 0 0

При этом немецкая компания по-прежнему собирается к 2026 году выпустить двадцать новых моделей, половина из которых будут «зелёными».

Производитель Audi, входящий в состав немецкого концерна Volkswagen, сейчас пересматривает свою стратегию на ближайшие годы. На это намекнул нынешний генеральный директор марки Гернот Дёлльнер, который занял это кресло совсем недавно, в начале минувшей осени. Решение связано с колебаниями спроса на электромобили, с которым уже успел напрямую столкнуться бренд VW.

Как сообщает Bloomberg, пока что глава Audi «обтекаемо» описал изменение стратегии: по его словам, компания в ближайшем будущем «не будет стремиться к максимальному производству электромобилей». По словам Гернота Дёлльнера, марка намерена продолжить выпуск и продвижение автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, а также с подключаемыми гибридными установками.

Конечно, от планов по разработке и выпуску полностью электрических моделей в компании не отказываются. Речь идёт о том, чтобы притормозить процесс тотального «озеленения» модельного ряда. Согласно ранее озвученной стратегии, Audi к 2026 году собирается выпустить двадцать новых моделей, причём половина из них окажутся электромобилями.

Известно, что от своих планов производитель не отказывается, однако, по словам главы Ауди, очередность выпуска анонсированных новинок по-прежнему остаётся «гибкой», а значит, выпуск электрокаров может быть сдвинут на более поздний срок. Гернот Дёлльнер добавил, что выпуск моделей с ДВС и PHEV-установками в краткосрочной перспективе окажется выгоден как автопроизводителю, так и потребителям.

Audi всё-таки придётся в ближайшее время выпускать и электромобили, если марка намерена не отстать от конкурентов, входящих в «большую немецкую тройку» – Mercedes-Benz и BMW. Сейчас производитель запаздывает, так как ждёт завершения разработки платформы PPE (оно затянулось из-за проблем с программным обеспечением концерна Volkswagen). Из-за этого, в частности, был отложен выпуск Audi Q6 e-tron: предполагалось, что эта модель положит начало массовому выпуску электромобилей бренда.

На фото: Audi Q6 e-tron

Audi Q6 e-tron пока официально не представлен, производитель ранее публиковал снимки только замаскированного прототипа, который проходил серию дорожных испытаний. Весной текущего года свой вариант внешности будущего кроссовера предложил дизайнер Kolesa.ru. Ожидается, что серийная новинка получит «двухэтажную» головную оптику, традиционные дверные ручки, горизонтальные выштамповки над колёсными арками, а также фирменные фонари, растянувшиеся на всю ширину кормы. По предварительным данным, этот «зелёный» SUV получит двухмоторную силовую установку, совокупная отдача которой составляет 476 л.с., а максимальный крутящий момент – 800 Нм.

Ранее в компании Audi заявили о том, что после 2026 года будут разрабатывать исключительно новые электромобили. При этом, согласно плану, производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания планировалось завершить в 2033-м. Очевидно, на дальнейшую стратегию могут повлиять проблемы со спросом клиентов на «зелёные» модели.

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