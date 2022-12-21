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  • Audi подтвердила, что выпуск Q6 e-tron стартует в 2023 году, и анонсировала «зелёные» A4 и A5

Audi подтвердила, что выпуск Q6 e-tron стартует в 2023 году, и анонсировала «зелёные» A4 и A5

21.12.2022 129 0 0

Согласно планам немецкой компании, в 2029 году на всех заводах будет выпускаться как минимум один электромобиль. А уже в 2033-ем Ауди намерена полностью отказаться от производства машин с ДВС.

Как и многие другие мировые производители, бренд Audi (входит в состав концерна Volkswagen) продолжает двигаться в сторону «озеленения» модельного ряда. Ранее производитель уже объявлял о своём намерении перейти на разработку только электромобилей в 2026 году. При этом на конвейерах заводов автомобили с двигателями внутреннего сгорания останутся до 2033-го.

Отметим, в течение последних двух лет продажи машин марки в Европе снижались. По данным Carsalesbase, по итогам прошлого года клиенты купили 591 457 автомобилей, что на 1,7% меньше, чем в «ковидном» 2020-ом. В текущем году у бренда по-прежнему отрицательная динамика: за первые десять месяцев (более свежих данных пока нет) старосветские дилеры реализовали 488 112 машин, что на 4,5% меньше, чем в январе-октябре 2021-го. В компании предполагают, что в дальнейшем рост интереса обеспечат электромобили.

В Audi теперь подтвердили, что полностью электрический кроссовер Q6 e-tron отправится в серийное производство в следующем году. Выпуск модели будет налажен на заводе в немецком Ингольштадте. Кроме того, в компании подчеркнули, что позже «батарейные» Ауди встанут на конвейеры предприятий в Неккарсульме (Германия), Сан-Хосе-Чьяпе (Мексика) и Дьере (Венгрия). Сообщается, что в 2029-ом на всех заводах будет выпускаться как минимум один электромобиль. Отметим, сейчас «электрички» уже производятся на предприятиях в Беллингер-Хефе (Германия) и Брюсселе (Бельгия).

На фото: актуальный седан Audi A4

В ходе презентации производственных планов в Audi также намекнули на то, что в линейке появятся «зелёные» A4 и A5 e-tron. Ауди намерена доказать, что производитель премиум-класса способен «гибко реагировать» на колебания потребительского спроса, для этого планируется «структурировать и сам продукт, и производство». «С этой целью, например, новый Audi Q6 e-tron первоначально будет производиться в Ингольштадте на той же линии, что и Audi A4 и A5, — пояснил представитель компании Герд Уокер. – Затем электрические модели постепенно заменят на линиях автомобили внутреннего сгорания».

На фото: Audi A5 Sportback

Процесс производства машин ждут и другие изменения. Так, Audi к 2033 году собирается сократить ежегодные траты своих заводов в два раза от нынешнего показателя. Предполагается, что производитель «снизит сложность» своих моделей: в Audi отметили, что она «не приносит пользы клиентам». Очевидно, компания в дальнейшем будет предлагать меньше опций и различных комбинаций оборудования.

Ещё в Audi рассказали, что планируют строить новые заводы только в тех регионах, где необходимы дополнительные производственные мощности. Таким регионом, в частности, является Китай: сейчас компания совместно с партнёром FAW возводит в Чанчуне новую площадку, здесь впоследствии будет налажен выпуск электромобилей на платформе PPE. Известно, что строительство завода завершат к концу 2024 года.

Ранее стало известно, что вместе с «эпохой ДВС» Audi отправит в отставку компакты A1 и Q2. Кроме того, в прошлое в 2023 году уйдёт спорткар Audi R8 с двигателем V10, его электрический преемник, который появится после 2025-го, получит иное имя.

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