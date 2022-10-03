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Планы Audi: полный отказ от моделей с двигателями внутреннего сгорания намечен на 2033 год

03.10.2022 51 0 0

В «зелёной» линейке Audi в дальнейшем будут представлены компактные городские автомобили и вместительные универсалы.

 

Компания Audi в соответствии с актуальными мировыми тенденциями продолжает активно вкладываться в разработку и выпуск собственных электромобилей. Как стало известно ранее, с 2026 года в списке проектов немецкого производителя будут только «зелёные» модели, однако с конвейеров по-прежнему будут сходить и автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Полный отказ от машин с ДВС в Audi наметили на 2033 год. 

Как в интервью изданию Top Gear рассказал глава отдела исследований и разработок Audi Оливер Хоффманн, уже к 2027 году у немецкой марки будут электромобили во всех основных сегментах. Предполагается, что в модельном ряду бренда найдутся полностью «зелёные» автомобили размером с A3, A4, A6, A7 и A8, а также различные SUV тех же габаритов, что и нынешние варианты с ДВС.

На фото: концепт Audi AI:ME
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На фото: концепт Audi AI:ME
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На фото: концепт Audi AI:ME
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Он отметил, что поклонникам марки стоит ждать «электрохэтч», который будет исполнять роль компактного ситикара. Оливер Хоффманн отметил, что Audi уже разработала несколько соответствующих концептов (в их числе представленный весной 2019 года шоу-кар AI: ME). «Мы видим высокий спрос на маленькие автомобили в электрическом мире», — добавил спикер.

На фото: концепт Audi A6 Avant e-tron
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На фото: концепт Audi A6 Avant e-tron
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Кроме того, в линейке «электричек» будут и модели, аналогичные нынешним вместительным универсалам марки с прибавкой Avant к названию. Топ-менеджер вспомнил о концепте Audi A6 Avant e-tron и пояснил, что этот шоу-кар «даёт очень чёткое представление о будущих автомобилях PPE». Напомним, платформа PPE (Premium Platform Electric) используется для разработки моделей брендов Audi и Porsche (оба входят в состав немецкого концерна Volkswagen).

На фото: концепт Audi Grandsphere
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На фото: концепт Audi Grandsphere
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На фото: концепт Audi Grandsphere
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На фото: концепт Audi Grandsphere
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Также в списке новинок появятся электромобили, созданные в рамках проекта Artemis. Ожидается, что первенец, который станет электрической версией Audi A8, позаимствует часть решений для оформления экстерьера и интерьера у концепта Grandsphere, представленного в сентябре 2021 года. Предполагается, что производство этого автомобиля стартует в 2026 году.

На фото: Audi R8 V10 performance RWD
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На фото: Audi R8 V10 performance RWD
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Никаких подробностей об электрических преемниках спортивных автомобилей Audi – TT и R8 – Оливер Хоффманн пока не сообщил. Отметим, в Европе на продажи TT в прошлом году пришлось 5812 экземпляров (на 22,8% меньше, чем в «ковидном» 2020-ом), а R8 здесь же разошёлся тиражом в 666 экземпляров (на 10,8% меньше, чем годом ранее). 

Тем временем, в прошлом месяце стало известно о том, что бензиновый спорткар Audi R8 отправят в отставку уже в 2023 году. Его «зелёному» преемнику обещали дать другое имя. Премьера этой новинки пройдёт после 2025 года, при этом сообщается, что платформа для будущей модели пока не выбрана.

авторынок слухи бизнес Audi

 

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