Audi показала электрический «сарай» A6 Avant e-tron: старая эстетика и новая техника

Audi готовится к смене поколений бизнес-семейства A6 и сегодня представила в виде концепта электрический универсал A6 Avant e-tron. От серийной версии, премьера которой ожидается в 2023 году (в продаже — в 2024 году), он отличается лишь несущественными деталями.

В апреле прошлого года Audi показала в Шанхае концептуальный лифтбек A6 e-tron, который теперь называется A6 Sportback e-tron, а сегодня нам предложили взглянуть на предтечу первого электрического универсала марки — A6 Avant e-tron concept. Габариты — такие же, как у лифтбека: длина — 4,96 м, ширина — 1,96 м, высота — 1,44 м. В основе обеих электрических новинок лежит модульная платформа PPE (Premium Platform Electric), разработанная Audi совместно с Porsche, при этом, по данным немецкого журнала auto motor und sport, у нового А6 будут и версии с ДВС, сделанные на модернизированной платформе MLB, что лежит в основе нынешней «шестёрки».

Электрические А6, как видно по концептам, старательно копируют эстетику «углеводородных» машин: сохранена крупная радиаторная решётка, но теперь она полностью фальшивая, то есть без прорезей, а сетку имитируют выштамповки. Имеются также крупные боковые решётки в переднем бампере, а в заднем можно увидеть прорези, имитирующие выхлопные патрубки.



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Пропорции кузова универсала тоже близки к традиционным моделям Audi, но это, возможно, даже хорошо — выглядит A6 Avant e-tron элегантно с любого ракурса и будет хорошей альтернативой Мерседесу EQE, рыбообразная внешность которого у многих вызывает отторжение. От лифтбека универсал, помимо иной формы задней части кузова, отличается хромированными «клыками» на передке и более агрессивным дизайном заднего бампера. Коэффициент аэродинамического сопротивления с х у «сарая» чуть хуже, чем у лифтбека: 0,24 против 0,22.



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Одной из технических «фишек» концепта является круговое адаптивное светодиодное освещение и умные матричные фары, способные работать как проектор: с их помощью на стене или воротах гаража можно даже запускать видеоигры. Будет ли такая возможность у серийных машин, неизвестно. Изображений интерьера пока нет.



Силовая установка у концептов A6 Avant e-tron и A6 Sportback e-tron идентичная: два электромотора (по одному на каждую ось) выдают совокупно 350 кВт (476л.с.) и 800 Нм, обещан разгон до «сотни» менее чем за 4 с. Плоская 800-вольтовая батарея ёмкостью 100 кВт·ч расположена в полу между осями, полного заряда должно хватить на 700 км пробега по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки — 270 кВт, она позволит зарядить батарею с 5 до 80% за 25 минут. Между тем у массовых электромобилей Hyundai и Kia максимальная мощность зарядки уже составляет 350 кВт.



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Серийный A6 e-tron будет также предлагаться как с менее мощными, так и с более мощными силовыми установками, в том числе в топ-версии RS6 e-tron. Концептуальный универсал снабжён пневмоподвеской, при этом спереди применена пятирычажная схема, сзади — многорычажная. Колёсные диски — 22-дюймовые.



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Электрические Audi A6 будут выпускаться в Германии и в Китае (на совместном предприятии с FAW). В дальнейшем линейку электрических Audi пополнит A4 e-tron, который также получит платформу PPE, а ещё обещаны относительно доступные «электрички» В-класса (вероятно, на фольксвагеновской платформе MEB), притом что от маленьких моделей с ДВС руководство Audi решило избавиться.

