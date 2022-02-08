Бизнес ×

Хватит мелочиться: Audi откажется от младших моделей A1 и Q2

08.02.2022 332 0 0

Марка Audi, входящая в состав концерна Volkswagen, хочет стать более премиальной и дорогой, чтобы зарабатывать больше денег. Для этого она исключит из модельной гаммы низкомаржинальные субкомпактные модели — хэтчбек Audi A1 и кроссовер Audi Q2.

 

Audi A1 и Audi Q2 — вполне успешные модели, но у них нет аналогов в модельных рядах BMW и Mercedes-Benz: за субкомпактный сегмент у обеих компаний-конкурентов отвечают марки Mini и smart соответственно. Audi не может позволить себе младший бренд, поскольку у концерна VW и так слишком много марок: Seat, Skoda и Volkswagen конкурируют друг с другом, при этом марку Seat не раз пытались сделать премиальной и даже создали на её основе спортивный бренд Cupra. Ещё одна марка в этой обойме будет явно лишней, а для Audi субкомпактные модели оказались имиджевой обузой и теперь от них решено избавиться — об этом сообщила немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на гендиректора Audi Маркуса Дюсманна.

Audi A1 второго поколения
1 / 3
Audi A1 второго поколения
2 / 3
Audi A1 второго поколения
3 / 3

Первое поколение хэтчбека Audi A1 вышло на рынок в 2010 году и даже официально продавалось в России, в Европе его ежегодные продажи приближались с ста тысячам штук. Второе поколение дебютировало в 2018 году и оказалось менее успешным: в 2021 году, по данным аналитического агентства JATO Dynamics, реализовано 57 602 шт., тогда как хэтчбек Mini разошёлся тиражом 116 038 шт.

Audi Q2
1 / 3
Audi Q2
2 / 3
Audi Q2
3 / 3

Зато кроссовер Audi Q2 продаётся лучше, чем Mini Countryman: в прошлом году в Европе реализовано 53 844 и 46 288 шт. соответственно. Audi Q2 дебютировал в 2016 году и в 2020-м пережил рестайлинг, а в Китае существует его растянутая версия Q2L. До России Audi Q2 так и не добрался, хотя многие клиенты просили, и теперь уже ясно, что не доберётся.

Китайский Audi Q2L

Дюсманн говорит, что у Audi A1 и Audi Q2 не будет преемников, но не сказал, когда именно завершится их производство — на европейских потребительских сайтах Audi заказы на эти модели пока принимаются. В дальнейшем Audi хочет развивать свою модельную линейку вверх, а не вниз, то есть новых субкомпактных моделей не будет, зато будет больше крупных и дорогих моделей. Вершиной гаммы в 2025 году станет роскошный представительский электрический лифтбек по мотивам прошлогоднего концепта Audi Grandsphere — он разделит платформу и техническую начинку с топовыми моделями Bentley и Porsche.

Пандемия COVID-19 усилила социальное неравенство в большинстве стран мира, богатые стали богаче, а бедные беднее, благодаря чему лакшери-марки в 2021 году обновили рекорды продаж. Audi хочет приблизиться к лакшери-сегменту, чтобы урвать свой кусок в мире роскоши, но пока непонятно, будет ли она делать подходящий для этого сегмента суббренд Horch глобальным — пока он существует только в Китае.

Добавим, что мир роскоши и больших денег манит не только Audi: британская марка Jaguar к 2025 году перейдёт из премиального в лакшери-сегмент, то есть будет продавать меньше машин, но с большей наценкой.

хэтчбек кроссовер авторынок бизнес Audi Audi A1 Audi Q2

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Серийный хот-род: стоит ли покупать Plymouth Prowler за 5 миллионов Есть автомобили, которые покупают для получения эмоций от каждодневной езды – например, Peugeot RCZ или Hummer H3. Есть те, что выступают исключительно в роли машины выходного дня – таковы... 409 5 2 08.02.2022
Статьи / Популярные вопросы Автобус, мотоцикл, прицеп: что грозит водителю за езду без требуемой категории прав Водительская жизнь регулярно подкидывает новые условия и ситуации. Купили вы, например, новый большой пикап или внедорожник – а он, оказывается, попадает в категорию С. Или появилась необход... 3430 0 2 07.02.2022
Статьи / Гаджеты За лазером следим в оба глаза! Обзор комбо-устройства iBOX Alta LaserScan Signature Dual При покупке радар-детектора или комбо-устройства мы редко обращаем внимание на характеристики лазерного приемника, поскольку подобных радаров на дорогах достаточно мало. Однако в последнее в... 528 0 1 07.02.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 16061 0 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 14900 21 23 02.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Genesis GV70: приборка с 3D-эффектом, салон круче, чем у BMW, и экономия в миллион Младший кроссовер корейского премиум-бренда записал в свои конкуренты Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Способен ли корейский выскочка отбить покупателей у признанных авторитетов? 14016 1 6 18.10.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings