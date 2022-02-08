Хватит мелочиться: Audi откажется от младших моделей A1 и Q2

Марка Audi, входящая в состав концерна Volkswagen, хочет стать более премиальной и дорогой, чтобы зарабатывать больше денег. Для этого она исключит из модельной гаммы низкомаржинальные субкомпактные модели — хэтчбек Audi A1 и кроссовер Audi Q2.

Audi A1 и Audi Q2 — вполне успешные модели, но у них нет аналогов в модельных рядах BMW и Mercedes-Benz: за субкомпактный сегмент у обеих компаний-конкурентов отвечают марки Mini и smart соответственно. Audi не может позволить себе младший бренд, поскольку у концерна VW и так слишком много марок: Seat, Skoda и Volkswagen конкурируют друг с другом, при этом марку Seat не раз пытались сделать премиальной и даже создали на её основе спортивный бренд Cupra. Ещё одна марка в этой обойме будет явно лишней, а для Audi субкомпактные модели оказались имиджевой обузой и теперь от них решено избавиться — об этом сообщила немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на гендиректора Audi Маркуса Дюсманна.

Audi A1 второго поколения 1 / 3 Audi A1 второго поколения 2 / 3 Audi A1 второго поколения 3 / 3

Первое поколение хэтчбека Audi A1 вышло на рынок в 2010 году и даже официально продавалось в России, в Европе его ежегодные продажи приближались с ста тысячам штук. Второе поколение дебютировало в 2018 году и оказалось менее успешным: в 2021 году, по данным аналитического агентства JATO Dynamics, реализовано 57 602 шт., тогда как хэтчбек Mini разошёлся тиражом 116 038 шт.



Audi Q2 1 / 3 Audi Q2 2 / 3 Audi Q2 3 / 3

Зато кроссовер Audi Q2 продаётся лучше, чем Mini Countryman: в прошлом году в Европе реализовано 53 844 и 46 288 шт. соответственно. Audi Q2 дебютировал в 2016 году и в 2020-м пережил рестайлинг, а в Китае существует его растянутая версия Q2L. До России Audi Q2 так и не добрался, хотя многие клиенты просили, и теперь уже ясно, что не доберётся.



Китайский Audi Q2L

Дюсманн говорит, что у Audi A1 и Audi Q2 не будет преемников, но не сказал, когда именно завершится их производство — на европейских потребительских сайтах Audi заказы на эти модели пока принимаются. В дальнейшем Audi хочет развивать свою модельную линейку вверх, а не вниз, то есть новых субкомпактных моделей не будет, зато будет больше крупных и дорогих моделей. Вершиной гаммы в 2025 году станет роскошный представительский электрический лифтбек по мотивам прошлогоднего концепта Audi Grandsphere — он разделит платформу и техническую начинку с топовыми моделями Bentley и Porsche.



Пандемия COVID-19 усилила социальное неравенство в большинстве стран мира, богатые стали богаче, а бедные беднее, благодаря чему лакшери-марки в 2021 году обновили рекорды продаж. Audi хочет приблизиться к лакшери-сегменту, чтобы урвать свой кусок в мире роскоши, но пока непонятно, будет ли она делать подходящий для этого сегмента суббренд Horch глобальным — пока он существует только в Китае.

Добавим, что мир роскоши и больших денег манит не только Audi: британская марка Jaguar к 2025 году перейдёт из премиального в лакшери-сегмент, то есть будет продавать меньше машин, но с большей наценкой.

