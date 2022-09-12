Бензиновый Audi R8 уйдёт в 2023 году, электрический преемник получит другое имя

Новый флагманский спорткар Audi будет предлагаться исключительно с электрической силовой установкой, премьера ожидается после 2025 года, при этом платформа для новой модели пока не выбрана.

Нынешний Audi R8 — не самый заметный игрок в сегменте мощных спорткаров (они же суперкары), и дело даже не в том, что марка Audi по меркам высшего эшелона авторынка недостаточно престижна, ведь «простонародный» Chevrolet Corvette опережает Audi R8 по продажам как в США, так и в Европе, а в том, что модель, существующая уже в двух поколениях, — недостаточно харизматичная, на рынке слишком много более соблазнительных альтернатив.

С наступлением электромобильной эры Audi могла бы вообще избавится от модели R8, и, по сути, так и произойдёт: по данным британского журнала Autocar и его анонимных источников, имя R8 будет сдано в архив в конце 2023 года, когда, согласно графику, должен завершиться выпуск суперкара нынешнего второго поколения. На место R8 придёт новый, пока не имеющий имени чисто электрический суперкар, который Audi как бы изобретает заново, не стараясь копировать стиль и повадки бензиновых R8.

Audi R8 e-tron первого поколения

Любопытно, что в обоих поколениях Audi R8 были электрические версии. В 2011 году Audi представила прототип R8 e-tron на базе суперкара первого поколения. Электромобиль, оснащённый двухмоторной силовой установкой мощностью 280 кВт (381 л.с.), должен был пойти в мелкосерийное производство в конце 2022 года, но этого не случилось из-за срыва поставок аккумуляторов.



Электрический Audi R8 e-tron второго поколения дебютировал в 2015 году с силовой установкой мощностью 340 кВт (462 л.с.), но в итоге было выпущено менее 100 единиц при цене в миллион евро и осенью 2016 года проект тихо закрыли, сейчас Audi R8 предлагается исключительно с 5,2-литровым бензиновым двигателем V10.

Audi R8 e-tron второго поколения

Третья попытка Audi создать флагманский электрический спорткар должна стать более удачной — на сей раз не на конверсионной, а на принципиально новой электрической платформе, которая обеспечит прорыв по части динамических характеристик. По данным британских коллег, окончательное решение по поводу платформы пока не принято: это будет либо SSP Sport с плоской батареей в полу, либо платформа от нового, чисто электрического Porsche 718, у которого вертикально ориентированная батарея находится за спинами водителя и единственного пассажира (такое расположение позволяет сделать посадку максимально низкой). Прототип нового Porsche 718, показанный в мае этого года, снабжён двухмоторной силовой установкой мощностью 800 кВт (1088 л.с.), серийная версия ожидается в 2025 году.



Независимо от того, какая платформа в итоге будет выбрана, новый электрический суперкар Audi будет иметь гоночные корни: около 60% деталей он разделит в гоночными версиями класса GT3. Целевые показатели динамики пока не названы, но они значительно превзойдут таковые в топового 646-сильного седана Audi RS e-tron GT, который набирает первую «сотню» за 3,3 с.

При производстве нового флагманского спорткара будет широко использоваться ручная сборка, а это значит, что цена будет высокой, а тиражи небольшими, то есть за популярностью того же Corvette топовая модель Audi гнаться не будет. При этом наверняка сохранится корпоративная субординация по отношению к родственным моделям Porsche и Lamborghini — суперкар Audi не должен превосходить их по мощности и динамике.

