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  • Новый кроссовер Audi Q6 e-tron показался на первых официальных снимках

Новый кроссовер Audi Q6 e-tron показался на первых официальных снимках

17.03.2023 35 0 0

Немецкий производитель проводит испытания замаскированного прототипа «зелёного» SUV на Крайнем Севере.

Марка Audi входит в состав концерна Volkswagen, на сегодняшний день немецкий производитель продолжает идти в сторону «озеленения» собственного модельного ряда. Как Kolesa.ru сообщал ранее, компания объявила о намерении перейти на разработку исключительно электромобилей после 2026 года . Выпускать автомобили с двигателями внутреннего сгорания в Ауди намерены лишь до 2033-го.

На фото: прототип Audi Q6 e-tron

В конце прошлого года в Audi официально подтвердили, что полностью электрический кроссовер Q6 e-tron отправится в серийное производство уже в 2023 году. Известно, что выпуск этой модели будет налажен на заводе в Ингольштадте (Германия). О том, что в «зелёном» семействе будет пополнение за счёт такой модели, известно уже не первый год, однако только теперь компания решила приоткрыть завесу тайны над внешностью новинки.

Audi опубликовала фотографии прототипа Audi Q6 e-tron, правда, автомобиль пока весьма тщательно «спрятан» с помощью маскировочной плёнки: видно разве что силуэт, пропорции и часть «пиксельного» рисунка головной оптики, а также неполностью оформление задних фонарей. Ожидается, что у товарной модели будет заглушка серебристого цвета, выполненная в узнаваемой форме фирменной решётки радиатора.

Снимки замаскированного прототипа «электрокроссовера»  были сделаны в ходе зимних тестов: будущую новинку испытывают в условиях экстремального холода на Крайнем Севере. В компании отметили, что у Q6 e-tron будет версия с купеобразным кузовом и с прибавкой Sportback к названию.

В компании пока ничего не рассказали об интерьере будущего кроссовера, однако ранее в салон уже успели заглянуть «фотошпионы». Судя по тем снимкам, что у Audi Q6 e-tron будет виртуальная «приборка» и  отдельно расположенный тачскрин информационно-развлекательной системы, а также узкие дефлекторы вентиляции на передней панели. Ещё кроссовер получит такой же руль «с плоским дном», как и у Q4 e-tron.

О «начинке» Audi Q6 e-tron официальной информации пока немного. Известно, что кроссовер станет первым автомобилем, в основу которого ляжет платформа PPE (Premium Platform Electric). Также в компании рассказали о том, что он получит «800-вольтовую электрическую систему», «инновационную технологию управления аккумуляторами и зарядкой» и «мощные электродвигатели» (отдачу производитель не уточнил).

По предварительным данным, которыми поделились в Carscoops.com, Audi Q6 e-tron могут оснастить аккумулятором ёмкостью около 100 кВт*ч. Кроме того, модель может получить двухмоторную установку (по одному электродвигателю на каждой оси), её совокупная мощность, вероятно, составит 476 л.с., а максимальный крутящий момент – 800 Нм. Не исключено, что семейство расширят за счёт «заряженной» версии RS Q6 e-tron, совокупная отдача установки которого окажется равна 646 л.с.

В компании отметили, что Audi Q6 e-tron станет «первым в очереди» из более чем двадцати новинок бренда, которые тот намерен представить до 2025 года. При этом из них примерно половина придётся на полностью электрические модели.

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