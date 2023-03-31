Немецкая компания готовит пополнение для своего модельного ряда в виде нового кроссовера с индексом Q6 e-tron. Пользуясь имеющейся информацией, мы решили представить, как будет выглядеть автомобиль.

Компания Audi активно расширяет линейку автомобилей с электрической силовой установкой, и две недели назад она распространила официальные фотографии очередной новинки – кроссовера Q6 e-tron. Изображённый на них прототип пока скрыт под маскировочной плёнкой, однако уже можно рассмотреть все основные особенности внешнего вида нового электрического паркетника.

Рендер нового Audi Q6 e-tron

Автомобиль будет сделан в актуальной стилистике компании из Ингольштадта, при этом он получит и ряд характерных особенностей. Спереди таковой можно считать, конечно же, модную ныне «двухэтажную» головную оптику. В верхней части расположатся ходовые огни, выполненные в виде пикселей с оригинальным рисунком, а чуть ниже в бампер встроены блоки фар ближнего и дальнего света. Такое решение очень напоминает последние новинки компании BMW – новую «семёрку» и рестайлинговый кроссовер X7. Аналогичным образом будет решена и передняя оптика грядущего A6 e-tron, рендеры которого мы делали ранее. В отличие от него, кроссовер получит традиционные дверные ручки, а также горизонтальные выштамповки над колёсными арками. Сзади расположатся фирменные фонари, растянутые во всю ширину кормы, при этом Q6 e-tron получит оригинальную графику светодиодных элементов. Кроме того, кроссовер изображён с новыми колёсными дисками оригинального дизайна.

Рендер нового Audi Q6 e-tron

Паркетник станет первым автомобилем, построенным на платформе PPE (Premium Platform Electric), которую разрабатывают компании Audi и Porsche. Он может получить двухмоторную силовую установку совокупной мощностью 476 л.с. с максимальным крутящим моментом 800 Нм. Кстати, ранее компания Audi заявила о том, что после 2026 года будет разрабатывать исключительно электромобили, а модели с двигателями внутреннего сгорания будут выпускаться лишь до 2033 года.

Стоит отметить, что будущий Q6 e-tron не имеет никакого отношения к трёхрядному кроссоверу Q6, который был официально представлен летом прошлого года (его фотографии ниже в галерее).

Audi Q6 1 / 3 Audi Q6 2 / 3 Audi Q6 3 / 3

Премьера новинки состоится в течение этого года.

Что же касается более традиционных моделей, то немецкий автопроизводитель также готовит рестайлинговые версии кроссоверов Q7 и Q8.