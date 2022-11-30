Пару дней назад в Сети были опубликованы свежие шпионские фотографии новой электрической Audi A6, запечатлённой во время испытаний. Благодаря этому у нас есть возможность представить, как будет выглядеть новинка.

В апреле прошлого года немецкая компания продемонстрировала концептуальный лифтбек A6 e-tron, а весной нынешнего года состоялась премьера универсальной версии концепта с традиционной для Audi приставкой Avant. Сейчас продолжаются активные дорожные испытания серийной версии лифтбека, который уже несколько раз попадался в объектив фотошпионов.

Рендер нового A6 e-tron

Рендеры сделаны на основе шпионских фотографий, поэтому все размеры и пропорции соответствуют реальному автомобилю. Модель сохранит стилистику концепта. Спереди автомобиль получит модные ныне «двухэтажные» фары: сверху расположатся узкие светодиодные полоски, выполняющие роль габаритных огней и указателей поворота, а чуть ниже будут размещены визуально скрытые основные блоки фар. Аналогичное решение недавно было использовано на нескольких новинках компании BMW – «семёрке» последнего поколения, рестайлинговом X7 и новом кроссовере ХМ. Основное отличие от концепта на виде сбоку – дверные ручки, которые получат необычную для компании Ауди конструкцию. Сзади же серийная модель будет сильнее всего отличаться от концепта за счёт оригинальных фонарей сложной формы.

Рендер нового A6 e-tron

Автомобиль будет построен на модульной электрической платформе PPE (Premium Platform Electric), разработанной Audi совместно с Porsche. Следовательно, у него не будет ничего общего с нынешней Audi A6, премьера которой состоялась в начале 2018 года. О технической части пока нет достоверной информации, концепты же оснащены двухмоторной силовой установкой мощностью 476 л.с. (800 Нм) и батареей ёмкостью 100 кВт·ч, обеспечивающей запас хода в 700 км.

Премьера новинки может состояться в следующем году.

Концепты Audi A6 e-tron и A6 e-tron Avant 1 / 4 Концепты Audi A6 e-tron и A6 e-tron Avant 2 / 4 Концепты Audi A6 e-tron и A6 e-tron Avant 3 / 4 Концепты Audi A6 e-tron и A6 e-tron Avant 4 / 4

Между тем, вчера были представлены новые версии традиционных бензиновых Audi RS 6 Avant и RS 7. Также в этом месяце состоялась премьера кроссовера Q8 e-tron.