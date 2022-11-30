В апреле прошлого года немецкая компания продемонстрировала концептуальный лифтбек A6 e-tron, а весной нынешнего года состоялась премьера универсальной версии концепта с традиционной для Audi приставкой Avant. Сейчас продолжаются активные дорожные испытания серийной версии лифтбека, который уже несколько раз попадался в объектив фотошпионов.
Рендеры сделаны на основе шпионских фотографий, поэтому все размеры и пропорции соответствуют реальному автомобилю. Модель сохранит стилистику концепта. Спереди автомобиль получит модные ныне «двухэтажные» фары: сверху расположатся узкие светодиодные полоски, выполняющие роль габаритных огней и указателей поворота, а чуть ниже будут размещены визуально скрытые основные блоки фар. Аналогичное решение недавно было использовано на нескольких новинках компании BMW – «семёрке» последнего поколения, рестайлинговом X7 и новом кроссовере ХМ. Основное отличие от концепта на виде сбоку – дверные ручки, которые получат необычную для компании Ауди конструкцию. Сзади же серийная модель будет сильнее всего отличаться от концепта за счёт оригинальных фонарей сложной формы.
Автомобиль будет построен на модульной электрической платформе PPE (Premium Platform Electric), разработанной Audi совместно с Porsche. Следовательно, у него не будет ничего общего с нынешней Audi A6, премьера которой состоялась в начале 2018 года. О технической части пока нет достоверной информации, концепты же оснащены двухмоторной силовой установкой мощностью 476 л.с. (800 Нм) и батареей ёмкостью 100 кВт·ч, обеспечивающей запас хода в 700 км.
Премьера новинки может состояться в следующем году.
Между тем, вчера были представлены новые версии традиционных бензиновых Audi RS 6 Avant и RS 7. Также в этом месяце состоялась премьера кроссовера Q8 e-tron.
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