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  • Новый большой кроссовер Exeed VX доберётся до российского рынка в следующем месяце

Новый большой кроссовер Exeed VX доберётся до российского рынка в следующем месяце

24.11.2023 24 0 0

Обновлённый SUV уже продают на домашнем рынке: в ходе рестайлинга ему полностью изменили салон, который теперь оформлен «под Mercedes».

Премиальная марка Exeed, принадлежащая китайской компании Chery, появилась в 2017 году. Одним из экспортных рынков бренда является РФ, сегодня местное представительство в соцсетях анонсировало скорый выход на российский рынок нового большого кроссовера Exeed VX. Известно, что эта модель доберётся до дилеров в РФ в следующем месяце.

Анонс обновлённого Exeed VX в РФ

Анонс компания сопроводила единственным снимком, на котором виден лишь профиль автомобиля. Пока сложно сказать, какая именно версия обновлённого Exeed VX появится в продаже на российском рынке. Так, в Китае уже продаётся рестайлинговый большой кроссовер: у него массивная хромированная решётка радиатора получила рисунок из вертикальных линий, тогда как у дореформенного варианта она имеет несколько иную форму и горизонтальные планки.

На фото: стандартный обновлённый Exeed VX (для китайского рынка)
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На фото: стандартный обновлённый Exeed VX (для китайского рынка)
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Длина китайской версии обновлённого кроссовера равна 4970 мм, ширина – 1940 мм, высота – 1792 мм, а расстояние между осями – 2900 мм. Главным изменением, которое SUV получил в ходе рестайлинга, является новый салон, который теперь оформлен «под Mercedes». Так, Exeed VX оснастили новой передней панелью с тремя разноразмерными дисплеями под единым стеклом, которая пришла на смену табло на два экрана. Отдельный блок управления климатической установкой больше не предусмотрен, настройки меняются с помощью центрального тачскрина информационно-развлекательной системы.

На фото: салон стандартного обновлённого Exeed VX (для китайского рынка)

У рестайлингового кроссовера управление регулировками сидений решили разместить на дверях (как у моделей Mercedes-Benz), сами кресла новые, также как и рулевое колесо с сенсорными кнопками. За смену положения коробки передач у обновлённого Exeed VX отвечает правый подрулевой рычажок. Китайский автомобиль получил обогрев и вентиляцию первого и второго рядов, у передних сидений имеется ещё функция массажа.

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Однако, это не единственная версия обновлённого Exeed VX: в начале текущего месяца в Китае стартовали продажи исполнения International Edition. Тогда же в компании объявили, что именно этот вариант в скором времени отправится на экспорт. Скорее всего, именно такая версия и доберётся до российского рынка в следующем месяце.

На фото: обновлённый кроссовер Exeed VX, версия International Edition
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На фото: обновлённый кроссовер Exeed VX, версия International Edition
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Глобальное исполнение рестайлингового Exeed VX отличается от «обычного» кроссовера решёткой радиатора с рисунком в виде горизонтальных линий (она выглядит иначе, чем у дореформенной версии). Салон у этого большого SUV тоже оформлен «под Mercedes», но у него чёрная кожаная обивка, а не коричневая. В остальном интерьеры идентичны.

На фото: салон обновлённого кроссовера Exeed VX, версии International Edition
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На фото: салон обновлённого кроссовера Exeed VX, версии International Edition
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Техника у обеих версий обновлённого VX единая – 2,0-литровая бензиновая турбочетвёрка с отдачей 261 л.с. (максимальный крутящий момент – 400 Нм). Напомним, у дореформенного кроссовера в РФ показатели равны 249 л.с. и 385 Нм. Как Kolesa.ru сообщал ранее, китайский вариант ещё весной сменил семиступенчатый робот с двумя сцеплениями на восьмиступенчатый автомат фирмы Aisin; скорее всего, аналогичная коробка передач появится и у глобального Exeed VX. У варианта International Edition может быть только полный привод, а у обычного кроссовера есть и переднеприводные модификации.

Отметим, в актуальной российской линейке по-прежнему есть дореформенный Exeed VX. Согласно официальному сайту, стартовая цена такого большого кроссовера составляет 5,3 млн рублей.

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