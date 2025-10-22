Новый большой кроссовер Kia Telluride: первые официальные изображения

Компания Kia поделилась тизерами кроссовера Telluride нового поколения. У модели будет еще более внушительный облик. Что же касается техники, то ей прочат новый атмосферник V6 и гибридную версию.

Кроссовер Telluride следующей, второй по счету генерации сама Kia анонсировала почти месяц назад. Тогда компания озвучила лишь место и дату премьеры – новый SUV представят на автосалоне в Лос-Анджелесе 20 ноября (по местному времени). Ну а теперь опубликованы первые тизеры.

Kia Telluride второго поколения

Напомним, предшественник в строю с 2019 года, он является ближайшим родственником прежнего Hyundai Palisade. Рестайлинг «первый» Kia Telluride пережил в 2022-м. Изначально большой SUV был разработан специально для Северной Америки, его производство налажено в США. Впрочем, затем модель Kia стали поставлять еще и в страны Ближнего Востока.

Kia Telluride второго поколения 1 / 4 Kia Telluride второго поколения 2 / 4 Kia Telluride второго поколения 3 / 4 Kia Telluride второго поколения 4 / 4

Новый Kia Telluride уже не раз попадался фотошпионам, так что мы знаем, что у кроссовера будут более «острые» черты. Официальные картинки это подтверждают. Модель сохранит вертикальные блоки фар и задних фонарей, при этом оптика станет больше. Увеличится и радиаторная решетка. Да и сам Telluride наверняка подрастет. Длина предшественника (в спецификации для США) составляет 5001 мм, колесная база – 2900 мм.

Уходящий Kia Telluride 1 / 5 Уходящий Kia Telluride 2 / 5 Уходящий Kia Telluride 3 / 5 Уходящий Kia Telluride 4 / 5 Уходящий Kia Telluride 5 / 5

Интерьер марка еще не продемонстрировала. Не исключено, что кроссоверу оставят табло. Ожидается, что Kia Telluride все так же будет доступен в восьми- или семиместном исполнении.

О начинке в пресс-релизе тоже пока ни слова. Но если учесть то, что Telluride останется родственником большого кроссовера Hyundai, то можно предположить, что технику модель Kia разделит с предназначенным для Штатов Palisade второй генерации. В этом случае вместо атмосферника V6 3.8 (295 л.с.) у Kia Telluride будет атмосферный же мотор V6 3.5. На кроссовере Хёндэ двигатель выдает 291 л.с. и сочетается с классическим восьмиступенчатым автоматом. Модель Kia должна сохранить выбор между передним и полным приводом. А еще следующему Telluride прочат гибридную версию HEV (без возможности зарядки от электросети) – опять же, как у актуального Palisade. Силовая установка последнего включает бензиновую турбочетверку 2.5, электромотор и шестиступенчатый автомат. Суммарная отдача – 334 л.с. Для гибрида тоже предусмотрен полный привод.

Больше подробностей о Kia Telluride второго поколения может появиться до ноябрьской презентации. По крайней мере, в ближайшие недели марка вполне может выпустить еще и изображения интерьера.