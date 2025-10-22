Новинки ×
  Новый большой кроссовер Kia Telluride: первые официальные изображения

22.10.2025 267 0 0

Компания Kia поделилась тизерами кроссовера Telluride нового поколения. У модели будет еще более внушительный облик. Что же касается техники, то ей прочат новый атмосферник V6 и гибридную версию.

Кроссовер Telluride следующей, второй по счету генерации сама Kia анонсировала почти месяц назад. Тогда компания озвучила лишь место и дату премьеры – новый SUV представят на автосалоне в Лос-Анджелесе 20 ноября (по местному времени). Ну а теперь опубликованы первые тизеры.

Kia Telluride второго поколения

Напомним, предшественник в строю с 2019 года, он является ближайшим родственником прежнего Hyundai Palisade. Рестайлинг «первый» Kia Telluride пережил в 2022-м. Изначально большой SUV был разработан специально для Северной Америки, его производство налажено в США. Впрочем, затем модель Kia стали поставлять еще и в страны Ближнего Востока.

Kia Telluride второго поколения
Kia Telluride второго поколения
Kia Telluride второго поколения
Kia Telluride второго поколения
Новый Kia Telluride уже не раз попадался фотошпионам, так что мы знаем, что у кроссовера будут более «острые» черты. Официальные картинки это подтверждают. Модель сохранит вертикальные блоки фар и задних фонарей, при этом оптика станет больше. Увеличится и радиаторная решетка. Да и сам Telluride наверняка подрастет. Длина предшественника (в спецификации для США) составляет 5001 мм, колесная база – 2900 мм.

Уходящий Kia Telluride
Уходящий Kia Telluride
Уходящий Kia Telluride
Уходящий Kia Telluride
Уходящий Kia Telluride
Интерьер марка еще не продемонстрировала. Не исключено, что кроссоверу оставят табло. Ожидается, что Kia Telluride все так же будет доступен в восьми- или семиместном исполнении.

О начинке в пресс-релизе тоже пока ни слова. Но если учесть то, что Telluride останется родственником большого кроссовера Hyundai, то можно предположить, что технику модель Kia разделит с предназначенным для Штатов Palisade второй генерации. В этом случае вместо атмосферника V6 3.8 (295 л.с.) у Kia Telluride будет атмосферный же мотор V6 3.5. На кроссовере Хёндэ двигатель выдает 291 л.с. и сочетается с классическим восьмиступенчатым автоматом. Модель Kia должна сохранить выбор между передним и полным приводом. А еще следующему Telluride прочат гибридную версию HEV (без возможности зарядки от электросети) – опять же, как у актуального Palisade. Силовая установка последнего включает бензиновую турбочетверку 2.5, электромотор и шестиступенчатый автомат. Суммарная отдача – 334 л.с. Для гибрида тоже предусмотрен полный привод.

Больше подробностей о Kia Telluride второго поколения может появиться до ноябрьской презентации. По крайней мере, в ближайшие недели марка вполне может выпустить еще и изображения интерьера.

