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  • Новый BYD Tang готов к старту продаж: два варианта дизайна салона и полный привод

Новый BYD Tang готов к старту продаж: два варианта дизайна салона и полный привод

30.10.2026 2012 0 0
Новый BYD Tang готов к старту продаж: два варианта дизайна салона и полный привод

Паркетник Tang третьей генерации пока заявлен только в виде электрокара. На домашний рынок модель выйдет в ближайшее время.

Компания BYD продолжает подогревать интерес к свежему кроссоверу Tang, первый публичный показ которого провели в августе. Так, недавно производитель устроил еще одну демонстрацию для китайский журналистов и блогеров. Теперь фирма опубликовала фотографии «живых» машин. Напомним, что такой BYD Tang официально объявлен третьим поколением. То есть стартовавший в прошлом году BYD Tang L (он же BYD Atto 8 на некоторых экспортных рынках), который прежде и считался «третьим» кроссовером, все-таки является отдельной моделью.

Внешность паркетника выполнена в актуальном для моделей семейства Dynasty стиле (к этой линейке и относится Tang). У кроссовера гладкий «нос», протянувшаяся во всю ширину передка изогнутая светодиодная полоска и монофонарь с плетеной LED-начинкой. BYD Tang также имеет полускрытые ручки дверей и стеклянную крышу. В списке оборудования есть и автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

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Длина нового BYD Tang составляет 5045 мм, ширина – 1980 мм, высота – 1740 мм. Колесная база – те же 2950 мм, что и у упомянутого BYD Tang L. К слову, «элька» всего на 5 мм короче (но шире и выше). Для сравнения, длина BYD Tang второго поколения в зависимости от комплектации равна 4870 или 4905 мм, расстояние между осями – 2820 мм.

Главная фишка внутри – гигантский единый планшет мультимедийной системы, занимающий почти всю площадь передней панели. На свежих фото запечатлен интерьер Tang с трехспицевым рулем и приборным экраном привычного формата. При этом благодаря предыдущим официальным картинкам мы также знаем, что у кроссовера два варианта оформления салона. Второй – с аналогичным табло мультимедиа, но с двухспицевым рулем и установленным впритык к лобовому стеклу длинным и узким дисплеем, выполняющим роль приборки.

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У обеих версий еще есть двухэтажный центральный тоннель, в верхней части которого расположены ряд физических клавиш, площадка для беспроводной зарядки и неприкрытые подстаканники. В самом тоннеле спрятан отсек с охлаждением и подогревом, а под задним диваном имеются выдвижные ящики. Также известно, что модель бывает пяти- или семиместной.

Второй вариант оформления салона
Второй вариант оформления салона
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Второй вариант оформления салона
Второй вариант оформления салона
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Новый BYD Tang пока заявлен только в виде электрокара, с дополнительным багажником спереди. Еще летом в базу Минпрома КНР внесли сертификат моноприводного кроссовера с 408-сильным электромотором (очевидно, он расположен на задней оси). А в последнем, октябрьском, каталоге обнаружился сертификат полноприводной версии: ее передний электродвигатель выдает 292 л.с., задний – те же 408 л.с. По предварительным данным, кроссоверу положена батарея емкостью примерно 88,7 или 105,8 кВт*ч. Максимальный запас хода озвучен официально – 850 км по циклу CLTC. Паркетнику также обещана пневмоподвеска.

Кроссоверы BYD Tang третьей генерации уже начали отгружать дилерам. То есть продажи стартуют в ближайшее время.

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