Новый Chevrolet Equinox освоил ещё один рынок, но только в дорогих версиях

Мировую премьеру бензиновый паркетник Chevrolet Equinox новой генерации справил в самом начале текущего года в Штатах, а весной представили версию для Китая. Теперь же свежий кроссовер появился в Южной Америке – дебютным рынком в этом регионе стала Бразилия. Как и в США, там продают импортные машины, их поставляют с мексиканского завода General Motors (в самой Мексике модель недоступна, для Китая ее производят локально). Ну и напомним, что в линейке Шеви, в том числе и в бразильской, также присутствует электрокар Equinox EV, однако это совсем другой SUV.

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Бразильцам новый паркетник предложен только в дорогих версиях – это «оспортивленный» Equinox RS (красная машина на фото) и «внедорожный» Equinox Activ. В Штатах же у модели еще есть стандартный вариант LT. Как бы то ни было, фишки RS-версии – черная крыша, 20-дюймовые диски оригинального дизайна и красный декор внутри. У Chevrolet Equinox Activ другие передний бампер и радиаторная решетка, 19-дюймовые колеса с высокопрофильными шинами и двухцветная отделка интерьера (использованы материалы черного и «карамельного» цветов).

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Длина бразильского Equinox RS равна 4657 мм, показатель «внедорожной» модификации – 4667 мм. Колесная база – 2730 мм. Заявлено, что объем багажника составляет 469 литров, со сложенными спинками кресел второго ряда – 1799 литров.

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Мотор такой же, как в США: бензиновая турбочетверка мощностью 177 л.с. При этом в Бразилии Equinox доступен исключительно с полным приводом и классическим восьмиступенчатым автоматом, тогда как в Штатах еще можно выбрать переднеприводный паркетник с вариатором. К слову, в Китае кроссовер нового поколения и вовсе пока бывает только в виде подзаряжаемого гибрида с приставкой Plus (но там по-прежнему в строю старый «традиционный» Equinox).

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В списке стандартного оборудования бразильской модели значатся: светодиодная оптика, электропривод багажной двери, панорамный люк, виртуальная приборка и мультимедийная система, двухзонный климат-контроль, подогрев руля и передних сидений (кресла – еще и с вентиляцией), беспроводная зарядка для смартфона, шесть подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Версия Activ вдобавок имеет камеры кругового обзора (у RS – камера заднего вида).

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Любопытно, что цена едина для обеих комплектаций. Бразильцам новый Chevrolet Equinox обойдется в 267 000 местных реалов, что эквивалентно примерно 4,67 млн рублей по текущему курсу. Позже кроссовер должен добраться и до других стран Южной Америки.