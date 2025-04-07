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Новый Citroen C3 прикинулся фургоном и подешевел

07.04.2025 54 0 0

Французская марка Citroen, принадлежащая корпорации Stellantis, специально для немецкого рынка выпустила коммерческую версию Van хэтчбека C3 четвёртого поколения — эта версия стала самой дешёвой в гамме, но отнюдь не самой бедной по части оснащения.

Европейский Citroen C3 четвёртого поколения, в основе которого лежит глобальная бюджетная платформа Smart Car, дебютировал в 2023 году, продажи начались в 2024 году, то есть 2025-й будет для него первым полным годом продаж. Новый Citroen C3 предлагает бензиновую, гибридную и электрическую силовые установки на выбор, все версии производятся на заводе Stellantis в словацком городе Трнава.

Коммерческая версия Van сделана на базе электрического Citroen e-C3 в средней комплектации Plus (есть ещё базовая комплектация You и топовая Max), у которого удалён задний диван и установлена перегородка между передними сиденьями и импровизированным грузовым отсеком. Объём этого отсека при загрузке до подоконной линии составляет 730 л, при загрузки до крыши — 1220 л. Полезная длина грузового отсека составляет 1130 мм, ширина — 1006 мм, высота — 935 мм. Грузоподъёмность версии Van — 302 кг, допустимая полная масса — 1745 кг.

Силовая установка такая же, как у обычного e-C3: единственный электромотор мощностью 83 кВт (113 л.с.) установлен на передней оси, ёмкость батареи — 44 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 323 км по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки — 100 кВт, пополнить на ней заряд с 20% до 80% можно за 26 мин. До 100 км/ч Citroen e-C3 Van разгоняется за 11 с, максимальная скорость — 132 км/ч

В стандартное оснащение Citroen e-C3 Van входят светодиодные фары, 17-дюймовые стальные колёса с колпаками, электромеханический ручник, кондиционер, мультимедийная система с 10,25-дюймовым экраном, тканевая обивка сидений, бортовое зарядное устройство мощностью 7 кВт и общий для всех версий набор систем активной и пассивной безопасности (есть система автоматического аварийного торможения, система распознавания дорожных знаков и задние датчики парковки). За доплату предлагаются двухцветная окраска и бортовое зарядное устройство мощностью 11 кВт.

Стоит Citroen e-C3 Van от 22 800 евро, тогда как за обычный хэтчбек e-C3 в комплектации Plus нужно отдать минимум 25 500 евро, а минимальная цена базовой комплектации You составляет 23 300 евро. Получается, что версия Van — лучший выбор с точки зрения цена/оснащение. Предполагается, что Citroen e-C3 Van будет востребован у служб доставки последней мили, которые ориентированы на сравнительно компактные и лёгкие грузы.

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