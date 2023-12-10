На этой неделе были опубликованы свежие шпионские фотографии нового баварского кроссовера в камуфляже, который получит весьма необычную внешность.

Компания BMW продолжает работать над расширением линейки электрических моделей, и одним из ответвлений гаммы станет так называемый Neue Klasse (в переводе с немецкого «новый класс»). Кстати, семейство автомобилей с этим названием баварский бренд производил с 1962 по 1972 годы, оно включало в себя седаны и купе и позволило компании существенно увеличить прибыль. А в начале прошедшей осени состоялась премьера концептуального электрического седана Vision Neue Klasse.

Рендер нового BMW Neue Klasse

Серийным же первенцем «нового класса» станет не седан, а кроссовер, и замаскированные тестовые образцы уже неоднократно были замечены фотошпионами на дорогах. Наиболее интересным элементом дизайна является передняя часть, которая будет выполнена в стилистике седана Neue Klasse. Вполне возможно, дизайн и графика фонарей также будут пересекаться с ним, в остальном же автомобиль очень похож на нынешний электрический кроссовер BMW iX: здесь схожие колёсные арки, форма бокового остекления, разве что подоконная линия немного изменена. Ещё один оригинальный элемент — первые для баварских моделей выдвижные дверные ручки.

Рендер нового BMW Neue Klasse

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Новинка заменит модель iX3, которая является электрической версией хорошо знакомого в России кроссовера Х3. Паркетник станет первой моделью BMW, оснащённой батареями шестого поколения с круглыми элементами. По заверениям производителя, они позволят увеличить дальнобойность и повысить скорость зарядки до 30% по сравнению с нынешними. Автомобиль получит несколько модификаций, среди которых 40, 40 xDrive, 50 xDrive и M60 xDrive.

BMW iX 1 / 4 BMW iX 2 / 4 Нынешний BMW iX3 3 / 4 Нынешний BMW iX3 4 / 4

По имеющейся информации, производство новинки начнётся во второй половине 2025 года на новом венгерском заводе компании в городе Дебрецен.

Если же вам больше по душе классические модели БМВ, то предлагаем ознакомиться с тест-драйвом 5 серии в кузове Е34, который мы провели в прошлом месяце.