Новый Ford Transit Connect: подвижная стенка в салоне, полный привод и версия PHEV

Компания Ford представила «каблучок» Transit Connect третьего поколения, сделанный на базе актуального VW Caddy в рамках альянса Ford и Volkswagen, на рынок он выйдет летом текущего года.

Актуальный VW Caddy пятого поколения дебютировал ещё в 2020 году, его пассажирский клон от Ford под именем Tourneo Connect увидел свет в 2021-м, и только теперь «синий овал» представил сугубо коммерческую версию той же модели под названием Transit Connect, которая наконец заменит задержавшийся на рынке Transit Connect второго поколения.

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Новый Transit Connect, как и родственный Caddy, будет доступен с двумя вариантами колёсной базы (2755 либо 2970 мм), максимальная полезная вместимость кузова составляет 3,7 кубометра, максимальная полезная длина кузова — 2150 мм, максимальная грузоподъёмность — 820 кг, максимальная масса буксируемого прицепа — 1,5 т.



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Между передней (водительской) и задней (грузовой) частями салона нового Transit Connect установлена пластиковая перегородка. У версии Kombi со вторым рядом сидений она отнесена к С-стойкам, но не прикручена намертво, а сделана подвижной: перегородку можно переместить вперёд вместе с сиденьями второго ряда, спинки и подушки которых во время трансформации выстраиваются в одну плоскость, а подголовники наклоняются вперёд, чтобы не задевать крышу. Таким образом можно регулировать вместимость версии Kombi: с отодвинутой вперёд стенкой и сложенными креслами второго ряда полезный объём кузова длиннобазного фургона достигает 3,1 кубометра, коротокобазного — 2,5 кубометра.



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Салон у нового фордовского «каблучка» типично фольксвагеновский, с неудобной сенсорной панелью настройки микроклимата. Для всех версий заявлен стандартный полностью цифровой 10-дюймовый щиток приборов. Сенсорный мультимедийный экран тоже 10-дюймовый. Спинка кресла переднего пассажира в сложенном положении может выполнять роль столика-органайзера. Ассортимент электронных ассистентов водителей, разумеется, очень богатый, есть в том числе специальная программа, облегчающая маневрирование с прицепом. Основных линий оснащения/отделки заявлены три — базовая Trend, продвинутая Limited и кроссоверная Active (имеет защитный пластиковый обвес и рейлинги на крыше).



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На новом Transit Connect дебютирует plug-in гибридная силовая установка, которая позже появится и у VW Caddy: в её состав входят 1,5-литровый бензиновый турбомотор, 6-ступенчатая коробка DSG («автомат» с двумя сцеплениями), электромотор и высоковольтная батарея (её ёмкость пока не раскрыта). Максимальная совокупная отдача силовой установки в гибридном режиме составляет 150 л.с. и 350 Нм. Максимальный запас хода на электротяге — 110 км по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки батареи — 50 кВт.



Альтернатива гибридной силовой установке — 2,0-литровый турбодизель мощностью 102 либо 122 л.с. Фургончику с 102-сильным дизелем положена только 6-ступенчатая МКП и передний привод. Версия с 122-сильным мотором предлагает на выбор 6-ступенчатую МКП либо 7-ступенчатый «автомат» DSG, передний либо полный привод с автоматической муфтой отбора мощности на заднюю ось, но полный привод можно получить только в сочетании с МКП.



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Цены на Ford Transit Connect пока не объявлены, для ориентира скажем, что пассажирский Ford Tourneo Connect стоит в Германии от 29 290 евро, фургон VW Caddy — от 27 775 евро.



Добавим, что у компании Ford есть также новый младший «каблучок» собственной разработки: он называется Transit Courier в грузовой версии (стоит от 22 075 евро) и Tourneo Courier в пассажирской (от 25 450 евро), фургон вмещает до 2,9 кубометра груза, есть версия с полностью электрической силовой установкой, она появится в продаже в конце этого года.

