На этой неделе итальянская компания распространила фотографии тестовых образцов грядущего компактного кроссовера, благодаря чему у нас есть возможность представить, как будет выглядеть автомобиль.

Сегодня в модельном ряду компании Alfa Romeo есть два кроссовера, первым из них стал Stelvio, премьера которого состоялась в конце 2016 года. А в феврале 2022 года к нему добавился более компактный паркетник Tonale, сделанный на базе Jeep Compass. В ближайшем будущем компанию им составит ещё один кроссовер, который встанет на ступеньку ниже и получит имя Milano. Ранее в истории марки такое имя носил единственный автомобиль — североамериканская версия седана Alfa Romeo 75, выпускавшаяся с 1986 по 1989 годы.

Alfa Romeo Milano (1986-1989) 1 / 3 Alfa Romeo Milano (1986-1989) 2 / 3 Alfa Romeo Milano (1986-1989) 3 / 3

Новый Milano встанет на ступеньку ниже паркетника Tonale и получит оригинальный дизайн, не перекликающийся с другими новинками компании. На своём месте останется разве что традиционная треугольная решётка радиатора, при этом здесь появятся необычные для марки фары с тремя горизонтальными штрихами в верхней части и одним в нижней. Ещё одна интересная деталь — пара узких горизонтальных прорезей в бампере с каждой стороны от решётки. Значок бренда переместится с решётки радиатора на капот, в нижней части бампера расположится широкий воздухозаборник, а по краям от него — вертикальные декоративные вставки. Боковины сделаны плавными по форме, как у других кроссоверов марки. Из самых заметных отличий — «спрятанные» в стойках ручки задних дверей, ломаная подоконная линия и контрастная чёрная крыша. Сзади кроссовер интересен изогнутой чёрной вставкой во всю ширину кормы, в которую встроены фонари в виде трёх L-образных элементов с каждой стороны.

Рендер нового Alfa Romeo Milano

По предварительным данным, новый кроссовер разделит платформу CMP с моделями Fiat 600 и Jeep Avenger. В отличие от них, Milano получит полноприводную трансмиссию (у Джипа она позже тоже появится). Изначально итальянский кроссовер представят в качестве электромобиля, однако традиционная версия в бензиновым мотором тоже будет.

Рендер нового Alfa Romeo Milano

Премьера Alfa Romeo Milano состоится 10 апреля в Милане, что вполне логично. Производство кроссовера наладят на том же польском заводе концерна Stellantis, где уже делают его собратьев — Fiat 600 и Jeep Avenger. Итальянская компания делает высокую ставку на новинку и рассчитывает, что на Milano будет приходиться порядка 40% всех продаж марки.

Fiat 600 1 / 6 Fiat 600 2 / 6 Fiat 600 3 / 6 Jeep Avenger 4 / 6 Jeep Avenger 5 / 6 Jeep Avenger 6 / 6

Напомним, в прошлом году Alfa Romeo представила суперкар 33 Stradale за 2 миллиона евро .