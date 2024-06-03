Новый кроссовер GAC GS3 стартует в России: комплектации и цены

На нашем рынке паркетник с эффектным дизайном предложен в пяти вариантах исполнения. А вот двигатель и коробку выбрать не получится.

В линейке GAC Trumpchi (бренд Trumpchi концерн GAC использует только в родном Китае) кроссовер с индексом GS3 появился еще в 2017 году. В самом конце 2022-го модель перешла во второе поколение, радикально преобразившись как снаружи, так и внутри. «Первый» GS3 до России не добрался, а вот свежий паркетник решили вывести на наш рынок: старт продаж объявлен сегодня, 3 июня. Кстати, в некоторых странах такой кросс имеет «фамилию» Emzoom, однако в РФ это просто GAC GS3.

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Особенности внешности – многочисленные «острые» грани, мудреная головная оптика и выдвижные ручки дверей. В салоне – отдельные приборка и мультимедийная система, двухэтажный центральный тоннель и «хрустальный» селектор коробки.

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Кроме того, как и на других рынках, в России наряду со стандартной моделью также представлена «оспортивленная» модификация R-Style, ее фишки – 19-дюймовые колеса вместо 18-дюймовых, «спортивная настройка» мотора и трансмиссии, плюс у таких машин есть режим вождения Sport+.



Длина GAC GS3 равна 4410 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1600, колесная база – 2650 мм. Таким образом, паркетник чуть крупнее обновленного Geely Coolray (длина – 4380 мм, расстояние между осями – 2600 мм), но компактнее рестайлингового Haval Jolion (4472 и 2700 мм). Объем багажника GS3 – 341 литр, со сложенным вторым рядом этот показатель увеличится до 1271 литра.



Кроссовер предложен с безальтернативной бензиновой турбочетверкой 1.5, которая на нашей версии выдает 170 л.с. и 250 Нм (в Китае – 177 л.с. и 270 Нм). Двигатель может «питаться» АИ-92. Коробка тоже одна – семиступенчатая роботизированная с двумя сцеплениями. Привод только передний.



На выбор доступны пять вариантов исполнения. В списке оборудования базовой комплектации GS за 2 299 000 рублей значатся: светодиодная оптика, обогрев лобового стекла, тканевая обивка, обычный кондиционер, подогрев передних сидений, аналоговые приборы, русифицированная мультимедиа-система с тачскрином диагональю 10,25 дюйма, пара подушек безопасности, ESP, круиз-контроль. В версии GB за 2 399 000 рублей появляются панорамный люк в крыше, климат-контроль, виртуальная приборка на 7 дюймов, «кожаная» обивка, боковые «эйрбэги», камера заднего вида. Далее идет «оспортивленный» GB R-Style, его цена – 2 449 000 рублей.



Наконец, топовые GAC GS3 GL и GL R-Style за 2 599 000 и 2 649 000 рублей соответственно – это еще датчики дождя и света, электропривод двери багажника, атмосферная подсветка интерьера, шторки безопасности, беспроводная зарядка для смартфона (с охлаждением), камеры кругового обзора, адаптивный «круиз», системы автоторможения, удержания в полосе и помощи при движении в пробках.



К примеру, рестайлинговый переднеприводный Haval Jolion с 1.5T (143 л.с.) и 7DCT сейчас тоже обойдется минимум в 2 299 000 рублей (цена кроссовера с механикой – 1 999 000 рублей; полноприводный Jolion со 150-сильным 1.5T и 7DCT стоит от 2 449 000 рублей). А модернизированный Geely Coolray (1.5T, 147 л.с., 7DCT, 2WD) стоит от 2 609 990 рублей (без учета акций).