Новый кроссовер Nissan Leaf: показаны «простые» версии

Мировую премьеру электрокар Nissan Leaf третьей генерации справил накануне, тогда показали машины для Европы и США. В новом поколении модель из хэтчбека превратилась в купеобразный паркетник. В рамках презентации было объявлено о том, что дебютным рынком для кроссовера станут именно Штаты – продажи стартуют этой осенью. Новый Leaf уже обзавелся собственной страницей на американском потребительском сайте марки. Причем там показаны разные комплектации, тогда как вчера все внимание уделили лишь топ-версии. Так вот оказалось, что «простые» паркетники выглядят чуть иначе.

Слева — Nissan Leaf во второй по старшинству комплектации S+, справа — топовый Nissan Leaf Platinum+

Согласно официальному пресс-релизу, американцам новый Nissan Leaf предложат в четырех вариантах исполнения – S, S+, SV+ и Platinum+. На сайте Ниссана продемонстрированы все версии, за исключением базовой «эски». Впрочем, самый дешевый паркетник от «средних» комплектаций внешне наверняка отличается лишь колесами.

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Если фары топового Leaf Platinum+ объединены между собой светящейся плашкой, то у остальных версий этого элемента нет. Кроме того, только самый дорогой кроссовер имеет задние фонари с 3D-рисунком, и лишь у него есть дополнительные 3D-секции – они расположены непосредственно на багажной двери, верхняя часть которой окрашена в черный цвет. Фонари прочих исполнений состоят из горизонтальных светодиодных плашек, а багажная дверь таких машин выполнена в цвете кузова. Наконец, только Leaf Platinum+ положены рейлинги на крыше и 19-дюймовые колеса (остальные версии имеют 18-дюймовые диски).

Топовый Nissan Leaf Platinum+ 1 / 5 Топовый Nissan Leaf Platinum+ 2 / 5 Топовый Nissan Leaf Platinum+ 3 / 5 Топовый Nissan Leaf Platinum+ 4 / 5 Топовый Nissan Leaf Platinum+ 5 / 5

В списке стандартного оборудования американского Nissan Leaf заявлены климат-контроль, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Версии S и S+ имеют табло, состоящее из экранов диагональю 12,3 дюйма каждый. Начиная с комплектации SV+ появляются сдвоенные дисплеи по 14,3 дюйма (мультимедиа – с сервисами Google) и беспроводная зарядка для смартфона. Топовый Leaf Platinum+ – это также электропривод багажной двери с функцией бесконтактного открывания, аудиосистема Bose с десятью динамиками (включая встроенные в подголовники передних кресел), проекционный дисплей, подогрев руля и панорамная электрохромная крыша (можно затемнять отдельные секции).

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Напомним, в основе нового Nissan Leaf лежит платформа CMF-EV, вне зависимости от рынка паркетник будет доступен с единственным электромотором на передней оси. При этом у двигателя два варианта мощности. Американцам самый дешевый Nissan Leaf S предложат со 177-сильным электромотором и батареей емкостью 52 кВт*ч, остальные версии оснащены 218-сильным двигателем и аккумулятором на 75 кВт*ч. Запас хода пока указан только для версий со старшей батареей – 303 мили (488 км) по местному циклу. К слову, адресованные США кроссоверы имеют разъем NACS, что обеспечивает доступ к сети Tesla Supercharger. Цены объявят ближе к дате старта продаж.