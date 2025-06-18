Новинки ×

Новый кроссовер Nissan Leaf: показаны «простые» версии

18.06.2025 222 0 1

Компания Nissan готовится вывести на рынок «третий» Leaf. Выяснилось, что в более доступных комплектациях паркетник выглядит иначе, чем топ-версия.

Мировую премьеру электрокар Nissan Leaf третьей генерации справил накануне, тогда показали машины для Европы и США. В новом поколении модель из хэтчбека превратилась в купеобразный паркетник. В рамках презентации было объявлено о том, что дебютным рынком для кроссовера станут именно Штаты – продажи стартуют этой осенью. Новый Leaf уже обзавелся собственной страницей на американском потребительском сайте марки. Причем там показаны разные комплектации, тогда как вчера все внимание уделили лишь топ-версии. Так вот оказалось, что «простые» паркетники выглядят чуть иначе.

Слева — Nissan Leaf во второй по старшинству комплектации S+, справа — топовый Nissan Leaf Platinum+

Согласно официальному пресс-релизу, американцам новый Nissan Leaf предложат в четырех вариантах исполнения – S, S+, SV+ и Platinum+. На сайте Ниссана продемонстрированы все версии, за исключением базовой «эски». Впрочем, самый дешевый паркетник от «средних» комплектаций внешне наверняка отличается лишь колесами.

Nissan Leaf S+
1 / 5
Nissan Leaf S+
2 / 5
Nissan Leaf S+
3 / 5
Nissan Leaf SV+
4 / 5
Nissan Leaf SV+
5 / 5

Если фары топового Leaf Platinum+ объединены между собой светящейся плашкой, то у остальных версий этого элемента нет. Кроме того, только самый дорогой кроссовер имеет задние фонари с 3D-рисунком, и лишь у него есть дополнительные 3D-секции – они расположены непосредственно на багажной двери, верхняя часть которой окрашена в черный цвет. Фонари прочих исполнений состоят из горизонтальных светодиодных плашек, а багажная дверь таких машин выполнена в цвете кузова. Наконец, только Leaf Platinum+ положены рейлинги на крыше и 19-дюймовые колеса (остальные версии имеют 18-дюймовые диски).

Топовый Nissan Leaf Platinum+
1 / 5
Топовый Nissan Leaf Platinum+
2 / 5
Топовый Nissan Leaf Platinum+
3 / 5
Топовый Nissan Leaf Platinum+
4 / 5
Топовый Nissan Leaf Platinum+
5 / 5

В списке стандартного оборудования американского Nissan Leaf заявлены климат-контроль, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Версии S и S+ имеют табло, состоящее из экранов диагональю 12,3 дюйма каждый. Начиная с комплектации SV+ появляются сдвоенные дисплеи по 14,3 дюйма (мультимедиа – с сервисами Google) и беспроводная зарядка для смартфона. Топовый Leaf Platinum+ – это также электропривод багажной двери с функцией бесконтактного открывания, аудиосистема Bose с десятью динамиками (включая встроенные в подголовники передних кресел), проекционный дисплей, подогрев руля и панорамная электрохромная крыша (можно затемнять отдельные секции).

Топовый Nissan Leaf Platinum+
1 / 2
Топовый Nissan Leaf Platinum+
2 / 2

Напомним, в основе нового Nissan Leaf лежит платформа CMF-EV, вне зависимости от рынка паркетник будет доступен с единственным электромотором на передней оси. При этом у двигателя два варианта мощности. Американцам самый дешевый Nissan Leaf S предложат со 177-сильным электромотором и батареей емкостью 52 кВт*ч, остальные версии оснащены 218-сильным двигателем и аккумулятором на 75 кВт*ч. Запас хода пока указан только для версий со старшей батареей – 303 мили (488 км) по местному циклу. К слову, адресованные США кроссоверы имеют разъем NACS, что обеспечивает доступ к сети Tesla Supercharger. Цены объявят ближе к дате старта продаж.

кроссовер США авторынок электромобиль новинки Nissan Nissan Leaf
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров Нужны ли нам дилеры и почему они панически боятся онлайн-продаж Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» на днях предложила законодательно запретить онлайн-продажи автомобилей напрямую от производителя. То есть, в обход этих самых дилеров, из которых... 1237 14 1 16.06.2025
Статьи / Выбор авто 5 причин покупать и не покупать Kia Seltos I Пока определение «миллениал» не стало ругательным, Kia подсуетилась и создала для этого поколения специальную модель – Seltos. Производителю удалось даже найти ей убедительное место в своей... 5158 10 0 15.06.2025
Статьи / История Разориться и сгореть: история испанского автопроизводителя Authi Сейчас в это сложно поверить, но когда-то Испания была мировой сверхдержавой, влияние которой распространялась на Европу, Южную и Северную Америку, Африку и Юго-Восточную Азию. Однако к нача... 1062 2 2 14.06.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 27071 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 12701 3 3 11.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Кокпит из четырех дисплеев и неожиданный простор: тест-драйв Changan Uni-K Самый эффектный китайский кроссовер? Ну если и не самый, то один из них – уж точно. И, что приятно, в отличие от младшего брата Uni-T, эта модель Changan получила менее вычурный облик. И от... 7813 5 4 21.01.2025
Обсуждаемое
14 Нужны ли нам дилеры и почему они панически боятся онлайн-продаж
10 5 причин покупать и не покупать Kia Seltos I
5 АВТОВАЗ представил новинку на базе Vesta: дебютировал кроссовер Lada A...
Новые комментарии
Change privacy settings