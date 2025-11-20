Новый кроссовер Toyota Wildlander, он же Toyota RAV4 с другой начинкой: подробности

Компания Toyota выводит на китайский рынок паркетник Wildlander нового поколения. Под этим именем там представлен свежий RAV4 со стандартным дизайном. При этом, как водится, у местной версии оказались свои особенности.

Накануне в Китае провели премьеру кроссовера Toyota RAV4 шестой генерации от совместного предприятия FAW Toyota. А сегодня состоялся дебют еще одной «поднебесной» версии – от СП GAC Toyota, уже под именем Wildlander. Более того, если компания FAW Toyota, по сути, лишь анонсировала модель, то герой нашей нынешней новости полностью рассекречен, объявлены цены, дилеры принимают заказы. Также напомним, что для Wildlander это второе поколение – предшественник в КНР появился в 2019 году.

1 / 2 2 / 2

Непосредственно новый китайский Toyota RAV4 имеет внешность «внедорожной» версии, которая в США, например, зовется Woodland. «Второй» же Toyota Wildlander получил дизайн стандартного глобального Рафика, то есть у «китайца» безрамочная радиаторная решетка с сотами.

Длина кроссовера от СП GAC Toyota составляет 4600 мм, что на 20 меньше, чем у модели от FAW Toyota. Ширина (1855 мм) и высота (1680 мм) у китайских машин одинаковые. Колесная база – те же 2690 мм, что и у глобального Toyota RAV4. В Китае оба новых кроссовера бывают с 18- или 20-дюймовыми дисками.

Внутри паркетники для КНР повторяют друг друга. Главное отличие от RAV4 для других стран – более крупный экран мультимедийной системы. В начальных комплектациях Toyota Wildlander имеет 14-дюймовый планшет, более дорогим исполнениям положен дисплей диагональю 15,6 дюйма. В других странах для нового Toyota RAV4 предусмотрен тачскрина на 10,25 или 12,9 дюйма.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

В списке оборудования самого дешевого Toyota Wildlander также заявлены: светодиодная оптика, обычный люк в крыше, виртуальная приборка диагональю 8,8 дюйма, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль. Дорогие версии – это панорамный люк, подогрев и вентиляция передних сидений, проекционный дисплей, камеры кругового обзора и расширенный комплекс водительских ассистентов.

Если на остальных рынках новый Toyota RAV4 пока представлен исключительно в виде гибрида, то в Китае оба паркетника бывают еще и только с ДВС. Это прежний атмосферник 2.0 мощностью 171 л.с. от предыдущих RAV4 и Wildlander, двигатель работает в паре с вариатором. У «традиционных» машин передний или полный привод.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Гибридные версии в КНР тоже, конечно, присутствуют, их две, но обе – без возможности зарядки от электросети. Силовая установка базового гибрида Toyota Wildlander включает атмосферник 2.0, электродвигатель и электромеханический вариатор. Суммарная отдача – 196 л.с. Такой кроссовер бывает только с передним приводом. Вторая гибридная модификация, наоборот, по умолчанию полноприводная, у нее атмосферник 2.5 и два электромотора, совокупная отдача – 237 л.с. У китайского непосредственно RAV4, скорее всего, аналогичные гибридные исполнения (все характеристики кроссовера от FAW Toyota еще не раскрыты). Также напомним, что у глобального паркетника нового поколения гибридной установки на базе 2.0 нет, а у электромоторов гибрида HEV с системой на базе 2.5 другие настройки.

Сейчас за новый Toyota Wildlander без учета акций просят 169 800 – 230 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,9 млн – 2,6 млн рублей по текущему курсу.