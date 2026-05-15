15.05.2026 39 0 0
Новый Li L9 выходит на рынок: больше, дороже, роскошнее и с 800-вольтовой архитектурой

Компания Li Auto запустила в продажу в Китае флагманский plug-in гибридный кроссовер Li L9 второго поколения. На данный момент он доступен в двух версиях — Ultra и Livis, последняя оснащена активной подвеской.

Li L9 первого поколения дебютировал в 2022 году, он стал эталон премиального китайского кроссовера и образцом для подражаний, впоследствии свои аналоги Li L9 выпустили все ведущие китайские автопроизводители, а продажи Li L9 соответственно пошли вниз. Li L9 второго поколения во всём лучше предшественника, но эталоном ему не быть — на рынке уже есть более мощные и более роскошные аналоги, но свою аудиторию новый флагманский кроссовер от Li Auto, безусловно, найдёт, и не только в Китае.

Со сменой поколений Li L9 немного подрос по всем направлениям: габаритная длина — 5255 мм, ширина — 2000 мм, высота — 1810 мм, колёсная база — 3125 мм, штатные колёса — 21- либо 22-дюймовые. Изменения в дизайне — эволюционные, градус благородства повысили двухцветная раскраска и слегка изменившиеся пропорции: передний свес кузова стал короче, а задний длиннее.

Кузов стал жёстче, шумоизоляция — одна из лучших в классе. В стандартное оснащение входят 11 подушек безопасности и очень богатый набор электронных ассистентов водителя, вплоть до автопилота. Работой всей ездовой электроники заведует собственный процессор Mach M100 с 5-нанометровым техпроцессом и производительностью 1280 топс. У версии Ultra один такой процессор, у версии Livis — два. Название Livis расшифровывается как Lixiang Very Intelligent System.

Платформа нового Li L9 имеет 800-вольтовую электрическую архитектуру. Шасси — полноуправляемое, руль теперь механически не связан с колёсами. Передняя подвеска — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Версия Ultra оснащена адаптивной регулируемой по высоте пневмоподвеской, а версия Livis — активной подвеской с 800-вольтовыми электрогидравлическими актуаторами, «убивающими» любые крены и наделяющие тяжёлый кроссовер (снаряженная масса — 2755 кг) проворностью спорткара.

Силовая установка у версий Ultra и Livis общая. Спереди под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 156 л.с., он механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею ёмкостью 72,7 кВт·ч. Колёса вращают два электромотора: передний выдаёт 145 кВт и 265 Нм, задний — 275 кВт и 445 Нм, максимальная совокупная отдача — 420 кВт (571 л.с.) и 710 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 4,9 с, максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч. Запас хода на одной зарядке без включения ДВС — 420 км по циклу CLTC или 350 км по циклу WLTP, в гибридном режиме с полностью заправленным баком (60 л) — 1650 км по циклу CLTC или 1370 км по циклу WLTP.

Салон у нового Li L9 трёхрядный, с посадочной формулой 2+2+2, кресла второго ряда оснащены немыслимым количеством регулировок. Обогрев распространяется не только на подушки и спинки, но и на подголовники, подлокотники и подставки для ног. 10-литровый холодильник входит в стандартное оснащение. Качество отделочных материалов улучшено, все мелкие детали теперь исполнены с особой тщательностью. Передняя панель по-прежнему «лысая», без кнопок, но с руля исчез приборный экранчик (вместо него есть проекционный экран), а 29-дюймовый экран справа от руля теперь монолитный, без разделения на две части. Это табло на версии Ultra обслуживает процессор Qualcomm Snapdragon 8797 Max, на версии Livis — Qualcomm Snapdragon 8797 Elite. Для пассажиров второго ряда предусмотрен собственный потолочный развлекательный экран с диагональю 21 дюйм, его можно перемещать вдоль салона в диапазоне 120 мм. Штатная аудиосистема мощность 5440 Вт насчитывает 33 динамика, и них четыре встроены в подголовники кресел.

Новый Li L9 Ultra стоит в Китае 459 800 юаней (4,93 млн рублей в переводе по текущему курсу), Li L9 Livis — 509 800 юаней (5,47 млн рублей).

1 комментарий
15.05.2026 19:30
Петя Иванов

На последней группе фото с автодромом, на утесе стоит мужик ростом за 2,5 метра.
А цена в Китае хорошая.

